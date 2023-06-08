台灣TOP5調酒師親操刀！小琉球「After Journey」老屋變身餐酒館
夏季台灣離島旅遊旺季來了！除了享受陽光、沙灘、海水外，玩水後小酌一杯更是必推行程，小琉球After Journey將老屋變身餐酒館，由2023世界頂尖調酒大賽台灣區Top5調酒師Alan操刀設計酒單，以小島的價格提供頂級調酒，除了結合小島元素的固定酒單外，今（2023年）夏響應世界海龜日，推出「Endless生生不息」限定特調，每賣出一杯就捐出10％金額給海洋保育公益團體，揪大家一起喝酒愛地球！
記者鍾怡婷/綜合報導
小琉球島上餐酒館「After Journey」將一棟漏水壁癌、海風侵蝕嚴重的殘破老屋，變身為小島風情的餐酒館，店內裝潢加入海洋漸層元素，透過彩繪以及燈影交錯，每個角落都有不同的樣貌，讓人彷彿置身大海，同時又保留了老屋的特色磁磚、牆面，連門聯都完整保留在吧台後方，新舊融合的空間設計，令人感到相當舒適。
而店內特色亮點之一，就是酒單由2023 DIAGEO World Class 世界頂尖調酒大賽台灣區Top5調酒師Alan親自操刀設計，將新鮮材料從本島直送離島，把城市高品質規格的調酒，飄洋過海帶到小琉球，調酒售價落在300元至350元上下，只要小島的價格就能品嚐頂級調酒。
Alan近一步透露，當初設計After Journey酒單時，所有的靈感都來自於小島給自己的感受，像是「黃金海岸」、「當初來到小島」透過碎冰調酒，營造小島必喝的調酒風味，也希望顧客可以很直觀的選擇風味，並沒有設計太過複雜的品項分類，讓小島旅客進店後可以來場放鬆的微醺之旅。
目前店內熱銷品項包括「中華路牛乳大王」（350元）沒有木瓜、沒有牛奶，機密配方創意必點；「伯爵的小桃子」（320元）花蓮紅玉紅茶與佛手柑揉合製成伯爵茶，加入法國油桃酒，整體茶感清新不苦澀；「少年吔，安啦」（320元）青梅蜜與白葡萄結合呈現酸甘甜風味，用一抹香草與奎寧作收尾，襯托出苦中的清新淡雅。
並且After Journey今（2023）年夏天5月23日至6月18日，用實際行動愛護海資源，推出Cocktail與Mocktail「Endless生生不息」特調系列，每賣出一杯就捐出10％金額給海洋保育公益團體；同時響應6月16日世界海龜日，After Journey#玩玩之後、Slack BnB與東海岸獨木舟俱樂部攜手舉辦淨灘活動，當天下午14:00至17:00邀請島上民眾一同淨灘，參加者可獲得一張海龜明信片，除了可以留作收藏外，還可到After Journey兌換神秘小禮物。