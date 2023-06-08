不用選票考量！侯友宜：黑金殺到沒　台灣才會進步

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侯友宜說，很多人說他不直接面對問題，因為電視採訪很短，無法說的很完整，面對問題不是只有直球對決，連沒有穿防彈衣都敢面對子彈，不用有選票考量，「黑金殺到沒，台灣才會進步。」
除了黑金問題，《NOWnews今日新聞》記者提問，日前發生恩恩案，現在又有新北幼兒園的事件，這都是年輕父母關心的議題，但這些事件是否代表新北公務體系的螺絲鬆了，又要如何讓大家相信會是能守護孩童安全的總統？
侯友宜說，人們為什麼選擇相信你或是投你一票，就是看為政者對於該負責的事情的態度，每個個案的背景、原因都不同，必須要很誠實面對這些問題。
侯友宜說，板橋幼兒園的餵藥事件，他第一時間就知道，也成立專案小組，趕快啟動偵查，不只是行政權，而是刑事權，要把相關資料快速提供給檢方，也快速展開第二波搜索，算是動作非常快。
侯友宜說，不管是事情延燒多大，身為新北市長，在他這裡發生的事，雖然盡力調查，但他深感抱歉、痛心，尤其是用這種令人髮指的手段，造成幼兒傷害。
至於恩恩案是疫情中發生的事，侯友宜說，那時候他常常到火葬場，口誤稱「我很感動」，馬上改口很感傷，發生恩恩案很痛心，對於一個生命這樣流失很難過，他會虛心檢討怎麼做到最好，「這是我面對問題的態度。」