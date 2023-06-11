王力宏復出／9度入圍金曲獎創紀錄 被譽為「華人貓王」
現年47歲的王力宏，出道時就是主打優質偶像形象，出身醫學世家的他，家世背景良好，因為對音樂的熱愛，在表舅李建復的牽線下進入娛樂圈，19歲以歌手身分出道，從此一炮而紅。他曾經9度入圍金曲獎最佳男歌手，兩度獲得殊榮，第一次拿獎時年僅23歲，是最年輕得獎紀錄保持者，在婚變風波爆發前，王力宏在演藝圈形象良好，鮮少負面新聞，甚至被西方媒體譽為「華人貓王」，這次的家庭爭議，對王力宏來說堪稱一場驚濤駭浪，能否頂得住外界疑慮正式復出，考驗著他的智慧。
娛樂中心/綜合報導
被封為音樂才子的王力宏，出生於紐約，畢業於威廉斯學院，從小擅長鋼琴、小提琴、吉他等各種樂器，並榮獲威廉絲與伯克利音樂學院榮譽雙博士學位，堪稱音樂圈學霸。他在1995年19歲時回台出道，發行首張專輯《情敵貝多芬》，帥氣外型獲得矚目，當時樂壇盛行ABC風潮，李玟、L.A.Boyz等歌手風靡樂壇，王力宏融合傳統與現代的風格獨樹一格。
王力宏1998年加盟索尼音樂，在國際公司的傾力製作下，集結他的創作實力和名作詞人姚謙、許常德、林夕等心血，讓這張專輯同時獲得金曲獎最佳男歌手、最佳唱片製作人獎，23歲就有輝煌成績，從此開創王力宏的音樂時代，隨後的《心中的日月》、《蓋世英雄》專輯也打造了他獨有的CHINKED-OUT（華人嘻哈）的曲風。
王力宏兩度獲得金曲歌王，音樂獲得肯定，更唱而優則演，在國際導演李安邀請下和湯唯、梁朝偉演出電影《色‧戒》，和克里斯漢斯沃攜手演出《黑帽駭客》，甚至首度執導演筒，自導自演電影《戀愛通告》，在各個領域都有出色表現，2010年英國權威音樂雜誌《WORD》封其為「東方貓王」。
在唱片公司和家人謹慎保護下，王力宏鮮少緋聞，儘管2013年和李靚蕾閃婚新聞來得突然，他在沒有媒體曝光戀情下，主動大方認愛的態度，獲得外界認可，粉絲也送上祝福，婚後愛家形象深植人心。2019年疫情爆發前，王力宏在中國忙碌巡演，又擔任中國節目《中國好聲音》導師，綜藝、演唱會多管齊下收入豐厚，光是上半年收入就有4億元台幣，穩坐歌手吸金王寶座。
當時他和李靚蕾結婚6年育有3子，家庭事業兩頭豐收，加上愛好公益、生活節儉，音樂天王形象相當正面，沒料到2021年肺炎疫情期間，卻爆出和前妻李靚蕾離婚爭議，選擇暫退演藝圈，頗讓人感到意外。