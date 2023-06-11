王力宏復出／張哲瀚開唱、羅志祥宣傳觀光 他們偏愛泰國重振事業
公眾人物的言行舉止，必須受到嚴格檢視，不少藝人因為生活私事，導致形象重挫影響演藝事業，暫時淡出螢光幕，沉潛一段時間再復出，比如羅志祥、張哲瀚、王力宏，他們不約而同選在泰國開唱或是拍攝宣傳片，吸引粉絲關注，一方面是地緣關係，泰國離中國近，華人眾多，另一方面則是這裡的文化多元，娛樂事業蓬勃對於藝人整型、性向都百無禁忌，包容性極大。
娛樂中心/綜合報導
羅志祥2020年因舊愛周揚青的毀滅性爆料，受到外界撻伐，長達9年交往關係毀於一旦，也讓小豬的娛樂事業重創，消失螢光幕2年，直到跨年演出才重新站上舞台。而他以女裝分身「朱碧石」推出洗腦單曲〈買冬瓜〉，俏皮可愛扮相，擄獲大批泰國樂迷，受邀成為泰國觀光局的「觀光大使」，以國際級巨星之姿推廣泰國美食與景點，一洗感情世界的負面形象。
中國演員張哲瀚2021年憑藉武俠劇《山河令》暴紅，演技獲得關注，卻因一張在日本神社前的照片捲入爭議，演藝事業遭到中止。失去大陸市場，他依舊透過數位音樂平台推出新專輯《深藍者》復出，在粉絲強力支持下，歌曲登頂iTunes全球總榜第一，今年5月在泰國曼谷連開2場演唱會，門票秒殺一空，人氣絲毫沒有受到在中國被封殺影響。
同樣的，王力宏復出後的亞洲首場演唱會選在泰國曼谷，數千張門票快速售罄，有粉絲私下討論並分析，曼谷距離中國近、旅遊事業蓬勃，因地緣性因素，對歌迷構成朝聖的強烈誘因，不少鐵粉甚至提前來到泰國為王力宏接機，場面相當溫馨。遠離台灣這個離婚風暴圈，王力宏靠著實力喚醒粉絲的熱情，重拾演藝事業信心，一步一步唱回台灣。