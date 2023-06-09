兩岸和平之道　柯文哲：國防維持嚇阻力及設法溝通

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他表示，「台灣有事，日本有事」的理由非常簡單，因為日本超過90%的能源須從台灣附近海域來到日本，所以日本本來就非常關心台灣的安全。
他表示，同意所謂的「嚇阻的戰略」，一個國家的安危不可能完全寄託在另外一個國家的善意上，所以台灣在國防自主上，一定要達到相當的程度，可以讓對方覺得攻打台灣的代價太大。
他說deterrence（嚇阻）這個英文是他一個月前訪問美國時，美國高層用最多的一個英文字。台灣必須有足夠的國防力量。此外，就是在這個基礎之上，願意跟中國對談。他認為，愛的相反不是恨，而是冷漠。有時愈是爭吵，才反而要談。
他舉例說，自己過去當台北市長任內，舉辦過8次的雙城（台北上海城市）論壇。每次幕後還是有很多的爭議，但是透過一次又一次的溝通後，到一個程度，雙方也建立了一定程度的互信。
日媒記者指出，要進行兩岸對話，但中國共產黨設定的條件相當嚴苛，首先是要台灣必須認同「一個中國」的政策才能對話。該記者說知道柯文哲提倡「兩岸一家親」的主張，但想知道這主張是否就能讓中共接受，願意進行對話。台灣人民是否接受這主張？
柯文哲答說，就是3個條件，「一個中國」、「九二共識」及「一國兩制」。現在中國大陸常常會說如果民進黨不接受，中國就不對話。後來他發現真正的理由是，共產黨根本不想跟民進黨談，所以提出了一個民進黨一定不會接受的條件。
柯文哲說以他在台北市長任內辦過8次雙城論壇與世大運的經驗，中國固然有其堅持，但是他要試著去說服對方，所以他主張「五個互相」的原則，這包括互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解。
至於「兩岸一家親」的主張，他認為，要求對方諒解時，有時反而要跟台灣人民解釋，試著說服台灣人民「一家親還是比一家仇好」、「交流比斷流好」、「對話比對抗好」。
此外，要很務實的跟台灣人民說，台灣目前43%的外銷是到中國、一年對中國出超是1000億美元、在台灣本島內有38萬的大陸配偶。此外，在大陸的台灣人也不少於100萬人。所以，當雙方關係這麼密切的時候，是不是能務實一點的思考該如何處理這個問題。
德國媒體線上問柯文哲對現在中國的習近平政府有和看法。柯文哲說，不可以把目前的習近平政府視為永久的中國，還說，自己常引用中國的前總理溫家寶曾說的話：「中國在經濟改革的成就如果在政治改革沒有追上來的話，最後經濟改革的成就也會喪失」。
柯文哲說，從不認為中國可以一方面維持一個很強勁的經濟成長，然後政治上完全維持在一種比較不進步的狀態。他還說，一個月前他訪美時，在美國國務院的討論當中，他問了一題，那就是「如果我們都相信普世價值，為什麼認為中國永遠不會有民主自由？」他對美國政府說：Never give up to transform China.（永遠不要放棄改變中國）。
他認為中國還是會改變的。因為經濟上的成就如果不同時進步的話，這個系統是不會穩定的。再者，他認為還是要相信普世價值、相信軟實力，應該協助中國進入文明的社會。
雜誌TIMES記者線上提問表示，西方媒體看兩岸關係主要看兩岸的局勢，想知道一般台灣民眾的重點擺在何處？是兩岸局勢，抑或是經濟上有何影響之類的問題？
柯文哲答說，去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，他發現全世界都很緊張，不緊張的是台灣人民。他認為台灣民眾固然現階段不接受被中國大陸統治，但忘了一件事，那就是「和平是要有代價的」。
他指出，常覺得目前台灣人民的確憂患意識太少。原因之一是，政府可能為了選票上的考量，所以刻意把這個憂患意識壓低，因為怕引起大家太多的注意，會影響選票。
柯文哲一行於本月4日抵達日本東京，昨天結束訪日行程，晚間返抵國門。（編輯：陳承功）1120609