國際醫療展登場！千位國際買主搶登　黃志芳：AI加速醫療創新

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黃志芳指出，今年有230家國內外優質健康醫療企業參展，展出超過400個攤位，並有印尼、德國巴伐利亞2大國家館，目前為止全世界有超過60國家、1200位國際買主預登參與，過去三年疫情期間，醫療能量爆發，而AI人工智慧的普及加速醫療創新，且能提供更好的服務。
貿協表示，「以人為本」是現在生醫產業的重要核心概念，運用AI、大數據等醫療科技，創造符合患者與醫護人員最適當需求的解決方案，將有效加速精準醫療發展，今年醫療展不僅有「智慧醫療及高齡科技」展區與「數位健康」展區，透過影像分析、智慧診斷及遠距醫療呈現個人化醫療照護，另外也打造「數位健康永續未來館」，由矽響先創、準訊生醫、合錦科技、台灣大哥大、捷格科技、翔評互動、滙嘉健康等7家企業，提供醫院與居家不同情境的數位科技落地應用，呈現醫療科技邁向以人為本的願景目標。
衛服部次長王必勝也於致詞時指出，近來AI以及大數據頻繁運用在醫療及照護領域，此外，醫療界也在推動所謂的「人本未來」，也就是以「病人為重心」、「病人不動、醫生動」的想法，而遠距醫療也是很好的應用，如今進入新時代，未來這部分可能從B2B發展到B2C的模式。
貿協說明此次展覽的其中一大亮點為「新創嘉年華M-novator」，由H2U永悅健康、典試科技、安盛生科、虹映科技、運動筆記、永護健康、智抗糖、美科實業等10家企業展示數位健康、慢性病管理、運動健促、職安環境檢測等產品與服務，提供企業創建韌性健康職場的解決方案。專區中舉辦「幸福企業ESG暨國際健康投資論壇」，第一日以CSR為題，探討職場永續健康，倡議企業關注員工身心健康，落實企業社會責任，第二日聚焦eHealth主題，邀請到iGlobe Partners、Global Brain、Organon、Orfin Ventures等美國、新加坡、日本的生醫領域知名國際創投，分享AI發展下的未來健康產業、醫材軟體取證關鍵因素及大數據看女性健康投資。
貿協指出，台灣北、中、南皆已建構完整的生醫產業聚落，本年度醫療展有台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台北市醫療器材商業同業公會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會及台灣生技醫療照護輔具協會組團展出，匯聚生醫產業優秀人才、產品與技術，串起全臺醫材廊道，一站式展出16大類醫材品項。
展期間也舉辦「明日醫療趨勢論壇」，邀請到美國范德堡大學、德國半導體材料大廠默克集團、北醫大、臺中榮總、鴻海科技及廣達電腦等10位國際領袖，探討生醫產業趨勢未來。