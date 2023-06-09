「beanfun!潮玩節」最後2天！松山文創免費聽團 瘋玩4大展區
泛娛樂社群平台「beanfun! 」於松山文創五號倉庫，打造了屬於潮世代的酷玩派對「beanfun!潮玩節」，精選各種潮玩內容，除了可以聽樂團，更能拍潮照、逛市集。連續3個週末皆有熱鬧又有趣的活動，只剩下明後兩日（10日、11日），將有午夜午夜、討口一眾等登台，明（10）日也有⟪MUSIC MAKER音樂主理人⟫共6位參賽選手開唱，民眾免費入場聽團，更可於游逛實體展區。
記者葉盛耀/綜合報導
此次合作StreetVoice街聲「大團誕生」，邀集18組音樂人每個週末13:00、14:00、15:00進行期間限定的音樂演出，包含克里夫、胡家誠、Theseus忒修斯、王彙筑、狗才樂團、打倒三明治、孝順一族、BB彈、餵飽豬、WANLONG、胡凱兒、庸俗救星等已於兩週前完美演出。
六日兩天將有午夜午夜、討口一眾、裝咖人、GOTA、露波合唱團、凹與山登台，週六當天更有彩蛋，將有原創音樂選秀實境節目⟪MUSIC MAKER音樂主理人⟫共6位參賽選手，包含楊子樸、紀儀羚、秦宇子、3WICH、NIO、翊庭，搶先於節目播出前登台。
除了最潮音樂，還推出潮世代最狂熱主題打造實體展區。結合潮流、迷因、美妝、吃貨等四大主題展區，像是「街頭潮流」，就匯聚街頭、塗鴉、穿搭、嘻哈、潮玩公仔收藏等元素，民眾可在各實體展區瘋狂拍潮照。快把握免費聽團、玩瘋實體展區的最後機會。