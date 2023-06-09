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達文西機器手臂微創手術精準下刀　99%直腸癌患者免做永久造口

達文西機器手臂微創手術精準下刀　99%直腸癌患者免做永久造口
達文西機器手臂微創手術精準下刀　99%直腸癌患者免做永久造口

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】大腸直腸癌蟬聯15年十大癌症之首，多數患者一聽到要做造口（人工肛門）簡直晴天霹靂！好在醫療技術日異月新，林口長庚大腸直腸肛門外科主治醫師游正府表示，不少個案怕做造口而選擇達文西機器手臂微創手術，臨床統計僅1%患者須做永久性造口，而且今年3月1日起通過健保給付，預估台灣1年將有多達3千位患者受惠。

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大腸直腸治療策略不同　哪些情況要做造口？

大腸直腸癌治療方式包括手術、放射線治療（俗稱電療）、化療、標靶藥物、免疫細胞治療等。兩者因構造與生理功能不同，治療流程也略有不同。

  • 大腸癌：又稱結腸癌，只要非第四期患者，都建議優先進行手術，術後視情況搭配化療標靶輔助治療。
  • 直腸癌：中低位直腸癌患者可先進行放療與化療，將腫瘤縮小後再動手術，可降低局部復發率並且提高保留肛門機率。術後可視情況以化療輔助。
人人聞風色變的「造口」，是把腸子開口置於腹部，代替肛門將腸道內的排泄物排出。游正府醫師說明，通常直腸癌患者較需要施作造口，早年許多患者認為「大便從肚子出來」自尊喪盡，寧可放棄治療也不要做造口，但並非所有患者都要做造口，且造口也分為暫時性及永久性兩種。

  • 永久性造口：如腫瘤侵犯到肛門括約肌，就得做永久性造口。
  • 暫時性造口：低位直腸癌患者術前先進行放療與化療，腫瘤縮小就有機會保留肛門，做暫時性造口即可；或腸道吻合風險較高者，也建議做暫時性造口。待3-6個月後腸道傷口癒合，可再以手術接回肛門。

男女骨盆腔大小影響手術　微創手術助保肛

  • 傳統開腹手術：有健保給付。傷口較大，術後恢復期較長。須留意糞便滲漏避免造成腹膜炎。
  • 腹腔鏡手術：傷口、出血量與疼痛感皆較傳統開腹手術小。
  • 達文西機器手臂微創手術：傷口最小，腸道吻合度佳，術後恢復較快。
直腸癌的手術處理受限於骨盆腔內，因此較大腸癌來得困難。尤其男性骨盆腔又比女性狹小，進行腹腔鏡手術可用的空間相對狹窄，難以達到底部，且吻合不易。游正府醫師表示，現今新式達文西微創手術影像清楚、機器手臂穩定且靈活，可以在狹小空間內操作，較不會損傷患者的神經與血管，有助於保留排尿與性功能。術後第1天幾乎可拔除尿管並且能下床活動。

一位中低位直腸癌患者原本不願做造口，打算放棄手術，經由討論後決定進行達文西機器手臂微創手術，沒想到隔天就可下床、3天就能回家，在醫院的整體療程僅1個星期就完成；另一個案也是原本須做造口，術前先進行放療與化療，縮小腫瘤後，接著以達文西機器手臂微創手術經肛門進入，切除病灶並予以縫合，整個手術僅1小時即完成，術後也恢復良好。

今年3月1日起，健保給付達文西手術使用於「低前位直腸切除術」。游正府醫師呼籲，現今治療直腸癌的武器相當多元，民眾只要遵循醫囑治療，術後搭配怡樂適療程，都能有良好的預後，恢復理想的腸道功能。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58074

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