偏頭痛又耳鳴？8種人常見！醫籲早檢查，留意順序、部位、型態

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（圖解說明：偏頭痛性近端聽神經麻痺（左圖）與耳蝸神經核功能失調（右圖）引起耳鳴的機轉。）
認識偏頭痛性耳鳴可能的原因
・中樞性聽覺功能失調
偏頭痛剛發作時，電位波動起自腦幹，向上通過位於橋腦及延腦交界處時，使耳蝸神經核功能失調，或是向上通過橋腦時，使聽覺神經路徑功能失調，包括上橄欖核、外側蹄系、下丘核…等。無法調控（抑制）兩側聽神經所上傳之聽覺訊息，大量訊息向上傳進大腦，患者雖可聽見目標聲響，卻還會聽到吵雜的「旁音」，出現聽覺過敏，通常早於頭痛發作，患者會聽見無特定方向且無特定音量的嗡嗡嗡，儼然「腦鳴」。
・週邊性聽覺功能失調
近端聽神經麻痺
若是腦幹電位波動並未通過耳蝸神經核，而是通過近端聽神經，也就是聽神經剛進入腦幹，尚未到達腹側耳蝸神經核之段落，使該處麻痺，該側內耳聽覺無法有效地輸入腦幹，兩側聽覺輸入不對稱，腦幹聽覺神經路徑啟動代償機制，開放背側耳蝸神經核把體內的聲響傳入，患者聽見虛幻的聲響。聽障及耳鳴通常會早於頭痛發作，很像「耳中風」。
內耳水腫
偏頭痛發作時，血液中出現大量的降血鈣素相關基因胜肽激素（CGRP），目的在於擴張腦血管，若經由基底動脈、前下小腦動脈及迷路動脈進入內耳，內耳血流大增，動脈管壁擴張，血管通透性大增，大量水分進入膜性迷路，內耳水腫，內淋巴液比重變輕，柯蒂氏器上的蓋膜比重相對較重，向下壓迫聽毛，與聽毛間出現剪力位移，聽毛細胞啟動聽覺訊息，經由聽神經傳入腦幹，患者聽見聲響，一旦有正常聲波傳入，聽毛擺動延遲，患者還會聽見陣陣迴音。
（圖解說明：偏頭痛性內耳水腫引起耳鳴的機轉。膜性耳蝸充血腫脹，血管紋分泌出含有大量水分的內淋巴液，使內淋巴液比重變低，扭曲柯蒂氏器，產生聽覺訊號，產生耳鳴。）
8種人應當心偏頭痛性耳鳴！留意順序、部位、型態
偏頭痛性耳鳴，因疾病起自偏頭痛，宜先找出偏頭痛之誘因，考慮是否為上呼吸道感染、睡眠週期改變、腦缺血、肩頸痠痛、顳顎關節痛、中耳炎、食物中毒、藥物過敏…所致，加以治療或預防。若是中樞性聽覺功能失調或是近端聽神經麻痺，會建議使用丙型胺基丁酸受器調節劑，可以緩解「腦鳴」；若是內耳水腫所致，會建議使用副腎皮質素、血管壁調節劑或乙型受器調節劑，可以緩解耳蝸動脈擴張及搏動，降低內耳血流量，減輕水腫。
讀者若同時罹患耳鳴及頭痛，就醫前，最好先留意自身病症的發作順序、疼痛部位以及耳鳴型態方位，於就醫時，詳實地告知醫師，可做為診斷疾病時的參考。由於腦幹中風也會出現頭痛及耳鳴，類似偏頭痛性耳鳴，有類似病症者，宜先正確就醫，莫妄想與之「和平共存」。
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