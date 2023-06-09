鬼鬼驚喜現身《嗨！營業中2》！飛韓國開心給炎亞綸「愛的抱抱」
藝人吳映潔（鬼鬼）雖然沒有參與《嗨！營業中》第二季節目，不過她近日竟驚喜現身錄影現場！庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎和李玉璽原以為是一如往常的錄影，突然在路旁看見熟悉身影，竟然是鬼鬼來了！接著巴士開往機場，正當大家不知道來機場幹嘛，這時張立東出現，手上拿著每個人的護照，宣布說：「我們要去韓國！」一聽到要去韓國時，鬼鬼還開心到給炎亞綸「愛的抱抱」。
記者郭佩蓉/綜合報導
在此之前，製作單位已先與每位藝人的經紀人串通，先把藝人護照拿到手，預先訂好去韓國的機票。鬼鬼跟炎亞綸聽到要去韓國時，開心到抱在一起歡呼；庹宗康說自己身上沒錢，連信用卡都沒帶，姚元浩說糟了！來不及換錢（韓幣） ，莎莎則是完全不相信真的要出國。眾人拿到了機票和護照之後，開啟了韓國之旅，庹宗康開心下了結論：「原來《嗨！營業中》變成旅遊節目了！」
沒想到韓國之旅片刻不得閒，夥伴們努力學習製作辛奇（Kimchi），姚元浩被誇獎做得很好！後來請韓國老師指出做最差的人，結果老師毫不猶豫指出是庹宗康！庹宗康急忙解釋說，自己必須彎著腰做辛奇（Kimchi），真的是非常痛，沒想到被老師回嗆說：「才做這樣就腰痛？」讓眾人笑得東倒西歪，夥伴們做出結論就是：「康哥沒有韓國市場！」接著合夥人宣布新的任務：「為50位韓國客人準備美味的晚餐，好吃最重要！」究竟眾人是否能達成任務？請準時收看《嗨！營業中》第二季精彩的第四集。