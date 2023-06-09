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研究中指出 2016 年至 2020 年間，美國使用注意力不足過動症處方箋的人口比例保持相對穩定，但疫情開始後的 2021 年出現了大幅增長，有的年齡層使用量提升 10% 以上，增加幅度最大的族群是 20-30 多歲女性。
難道是疫情下 ADHD 患者真的變多嗎？林口長庚精神部主任及教授黃玉書認為：「主要是第五版《精神疾病診斷與統計手冊》中出現『成人 ADHD 診斷準則』，不管是注意力不足或過動、衝動症狀，要有至少 5 個相關的症狀，且這些症狀須在 12 歲以前出現，並造成功能障礙，至少 6 個月以上」。
比起以前診斷「7歲以前出現症狀」以及兒童 ADHD 至少 6 個相關的症狀，的確成人 ADHD 診斷可以明確清楚下診斷了。清楚明確診斷下隨之用藥也可能跟著增加，加上這幾年大眾對於 ADHD 的認知大幅提升，願意前來醫院接受診斷的患者比例提升，剛好大環境又碰上新冠肺炎，孩子長時間在家讓家長對此疾病的重視度也跟著提高。
疫情期間注意力不足過動的孩子無法出門，少了運動沒辦法發洩情緒，加上容易晚睡，情緒及行為問題也會加以凸顯，與家人衝突也明顯增加，黃玉書提到：「以前家長都比較不願給 ADHD 小孩吃藥，但因為疫情全部關在家裡，家長發現孩子不專心程度與行為問題比想像嚴重，才又開始願意帶回來門診就醫與規律使用藥物。」
ADHD 孩子及早治療！大腦皮質層恢復到正常
台灣過去做的 ADHD 盛行率研究，在學齡兒童大概 7%-10% 比例與美國差不多，其中可能 50–80% 會持續到成人階段， 黃玉書提到：「孩子大腦在 12、13 歲已經發展差不多，過往研究發現有及早治療的孩子，在用藥物治療之後大腦皮質層厚度，有慢慢追回與正常小孩一樣成熟的厚度；而未治療的 ADHD 孩子大腦皮質層厚度則沒有回到正常孩子皮質層厚度。」
有些家長因孩子「不專心程度」已經影響功課，才警覺該帶來診間，但孩子已經國中階段，這時相對比較慢了，治療成效也有影響，但黃玉書說：「過往較少 12 歲才帶孩子到醫院診斷，現在診斷放寬，ADHD 國中生應該還是可以盡早診斷並且接受規律藥物治療。」
黃玉書分析：「研究發現有三分之一的 ADHD 患者，長大成人症狀改善不需要再吃藥，臨床上觀察這群患者恢復到蠻不錯狀況。但是有一部分會變成大人 ADHD ，比起同年齡的成人其注意力還是比較差、容易有衝動行為，甚至進展到憂鬱、焦慮等情緒問題。」
國內用藥也增加！醫師：診斷是最大原因
美國研究中 CDC 利用私人保險記錄的分析，2021 年 5-64 歲的人群中平均有超過 4% 的人開過相關處方，絕大多數都是被診斷為 ADHD 或正在接受該疾病治療，而台灣是否有類似的現象？實際調閱食藥署公立醫院藥品使用藥量一覽表，發現用於注意力過動症的用藥量（藥理分類代碼 N06B）有增加外，包括藥品項目也跟著增加。黃玉書認為：「看到國內藥物好像量有增加，我相信『診斷』是最大的一個原因 。」
加上越來越多新的藥物出現後，黃玉書提到：「新藥物除治療成效不錯，且副作用相對減少下，家長比較願意讓孩子規律使用藥物，讓孩子在治療黃金時期 6-12 歲能有規律用藥、穩定大腦發展。」 是一個重要的觀念。
至於現在解封之後，回歸結構化的生活及教育， 行為問題改善程度仍需要再多觀察，但經歷過疫情後許多疾病認知、關注、用藥習慣也有所改變，期待社會大眾對 ADHD疾病能有更完善的認知。
諮詢專家：林口長庚精神部主任及教授黃玉書
參考資料：Trends in Stimulant Prescription Fills Among Commercially Insured Children and Adults — United States, 2016–2021
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 疫情是否改變某些用藥習慣？ 美國CDC：這族群 ADHD 用藥量增加