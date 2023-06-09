高雄旗津風箏節獲補助　今年暑假擴大舉辦

去年高雄旗津首次舉辦風箏節即引起廣大迴響，兩天湧入超過7萬名遊客爭相造訪，高雄市觀光局今年特別將時間拉長，將於7月22日至8月6日連續三週的星期六日辦理，打造南臺灣唯一依山傍海的風箏節，並搭配小朋友最愛的大型氣墊水樂園，立法委員賴瑞隆昨（8）日也成功爭取交通部觀光局補助300萬元，透過中央、地方合力推廣，要將旗津打造成高雄最夯的親子旅遊樂園。
記者鄭婷襄／高雄報導
觀光局長高閔琳表示，去（111）年旗津風箏節有壯觀的大魚風箏齊聚在旗津天空，透過網路美照及觀光局4K即時影像宣傳，吸引許多家長帶著小朋友慕名來看大型風箏展演，而大量湧入的人潮也讓在地商家業績紅不讓，不少遊客紛紛表示意猶未盡，為回應遊客期待，今年特別將活動天數由原本兩天延長為六天，搭配周周不同主題的風箏展演及六座大型的氣墊水樂園，通通免費玩到飽。
立法委員賴瑞隆指出，為帶動旗津觀光發展，特別爭取交通部觀光局補助旗津風箏節活動300萬元，藉由活動推廣打造旗津旅遊風潮，提高旗津周邊旅宿、水上活動、旗津商圈發展，讓觀光效益相互加乘提升效果，刺激當地觀光與消費。旗津風箏節去年觀光效益增加，人潮車潮湧現恢復至疫情前的暑假旺季，商家業績更是翻倍成長，包括商圈攤販平均成長至少1.5倍以上、旅宿營收成長6倍之多等，今年將擴大辦理。