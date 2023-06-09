抗癌用的單株抗體是什麼？　食藥署解析

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食藥署把關，確保單株抗體的安全性目前，臺灣上市之單株抗體藥品多用於癌症與免疫相關疾病治療，為確保其品質安全及有效性，上市前需要經過嚴格的審核和評估，由食藥署對申請的新藥進行審核，並要求申請者提供充分的化學製造管制資料、非臨床安全性試驗報告及臨床試驗報告等技術性文件，且製造廠需符合國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S, The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme）之藥品優良製造規範（GMP, Good Manufacturing Practice），以確保新藥符合本國法規和國際標準。
待單株抗體藥品上市後，食藥署亦依風險控管原則，於必要時進行後市場監測，檢測市售產品之胜肽序列、醣化、純度及效價等。透過一連串的審核與監控，防止偽劣假藥危害國人健康，同時確保國人用藥安全。
文章來源：藥物食品安全週報 第923期 2023/05/26
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58059
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