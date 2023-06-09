全家今起拿鐵買1送1！超商美式、拿鐵「買10送10」限1天

抗癌用的單株抗體是什麼？　食藥署解析

抗癌用的單株抗體是什麼？　食藥署解析
抗癌用的單株抗體是什麼？　食藥署解析

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】近年來，隨著生物科技與製藥技術的進步，單株抗體藥品不斷上市，已成為現今重要的生物藥品之一。目前單株抗體廣泛使用於生物醫學研究、疾病診斷及治療等領域，尤其在感染與癌症的治療上扮演重要角色。

我是廣告 請繼續往下閱讀
所謂的單株抗體，是由單一類型的細胞所製作出來的抗體，也就是將能製造此抗體的免疫細胞與癌細胞融合而取得，為了確保其純度和濃度，需進一步做純化，最終獲得具有更佳特異性與親和力的單株抗體。

食藥署把關，確保單株抗體的安全性

目前，臺灣上市之單株抗體藥品多用於癌症與免疫相關疾病治療，為確保其品質安全及有效性，上市前需要經過嚴格的審核和評估，由食藥署對申請的新藥進行審核，並要求申請者提供充分的化學製造管制資料、非臨床安全性試驗報告及臨床試驗報告等技術性文件，且製造廠需符合國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S, The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme）之藥品優良製造規範（GMP, Good Manufacturing Practice），以確保新藥符合本國法規和國際標準。

待單株抗體藥品上市後，食藥署亦依風險控管原則，於必要時進行後市場監測，檢測市售產品之胜肽序列、醣化、純度及效價等。透過一連串的審核與監控，防止偽劣假藥危害國人健康，同時確保國人用藥安全。

文章來源：藥物食品安全週報 第923期 2023/05/26



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58059

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

8 成 7 民眾維生素 D 不足！女性、年輕人最為缺乏

疫情是否改變某些用藥習慣？ 美國CDC：這族群 ADHD 用藥量增加

瞬間斷片失憶是失智還腦霧？精神科醫師給出解答：竟可能是失智前兆！

鼻腔有腐臭魚腥味　鼻涕竟是罪魁禍首

我是廣告 請繼續往下閱讀