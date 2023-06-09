「行走的春藥」Tyson Yoshi臉臭被罵！超糗秒道歉 爆想30歲結婚
「行走的春藥」Tyson Yoshi攜第二張創作專輯《2nd PRE EVOLUTION》來台宣傳，於今（8）日在台北舉辦記者會，有著好人緣的他，讓婁峻碩、高爾宣、RĒD°芮德眾星友簇擁站台。Tyson Yoshi受訪時，除了提到自己想要在30歲結婚，還分享曾因為臉臭遭古惑仔大叔罵，當時年紀小的他，只能回：「對不起啊！」
記者吳雨婕/台北報導
下個月將滿29歲的Tyson Yoshi，與女友Christy交往5年，他透露目標是30歲結婚，還想生3個小孩，不過結婚生子一事與女友似乎沒有共識，「她（女友）都沒有同意，都是我自己單方面在想，我有跟她講過，她回我『等你求婚再說』。」Tyson Yoshi提到，對於求婚有想法，但似乎為了給女友驚喜，所以暫時不多說。
Tyson Yoshi時常在演唱會上脫衣服，秀出結實、精壯的腹肌與胸肌，不過縱使身材很好，女友卻不領情，「女友喜歡我肉一點的時候，沒有很喜歡腹肌，她滿喜歡我的肩膀，因為我肩膀滿寬，最近腹肌有點糊掉。」被問到健身有成的他，有沒有遇到過搭訕，Tyson Yoshi笑回沒有，「健身其實是得到同性的欣賞，男生才會喜歡健身，對於健身的人才會有尊重。」
Tyson Yoshi自爆，其實搭訕偏少最主要的原因，是因為自己臉臭，「可能我不講話的時候看起來不太友善，這個是我滿常得到的評論。」甚至曾因為臉臭產生誤會，Tyson Yoshi表示：「我那時候才10幾歲，朋友要出海玩，遇到古惑仔大叔，過來跟我說『看什麼看，好像很跩』，我只能回『對不起啊！』」