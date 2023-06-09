想健身又沒太多時間？　教你打造居家健身房

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無論你是健身新手、中階或高階者，想要和我一樣打造一個很棒的 居家健身房，一起進行本書中的阻力訓練，從而有效地提升肌力、打造 完美體態嗎？那麼，你只要備妥以下器材：
槓鈴與啞鈴（自由重量）
槓鈴是一根長度約 120 到 180 公分的鋼條；有些槓鈴於左右兩側有固定重量，有些則是可調整式的槓片，以便隨時增減重量。啞鈴則是以鋼鐵或重型橡膠製成，是小型的槓鈴，可以使用單支或是一組，也就是左右各拿一隻。購入一組有各種不同公斤數的啞鈴是個好主意，這樣就能逐步增加阻力重量，提升健身成效。
「自由重量」讓身體能以自然的方式提起和移動，「健身機械」則會限制了身體必須移動的方式。為此，使用自由重量訓練時的身體的穩定度會更好，從而換來更好的鍛鍊成果。除此之外，自由重量的訓練動作也比較多元，有上百種搭配組合供你選擇。事實上，在日常生活中你也是舉起「自由重量」，比如箱子或家具。因此藉由自由重量訓練來強化身體，也能同步提升日常生活中的各種活動能力。
深蹲架
這是一種鋼製器材，讓你能安全地進行負重深蹲，或其他形式的阻力動作，例如臥推。
可調式健身椅
健身椅提供了一個指定位置，讓你能使用自身體重訓練或其他各種不同的訓練動作。不過，購入前務必確認這張健身椅不僅能平放使用，也能上下調整，或調整成傾斜角度使用。因為不同的角度，能分別施加給肌肉不同的壓力，從而獲得更大的進步空間。
提踵磚
這是用來幫助你進行「小腿提踵」的動作，藉此來鍛鍊、伸展並形塑小腿肌肉的一塊小小的、有高度的平台。或者，也可以使用樓梯的階梯來取代，亦能達到相同的訓練效果。
抗力球
這是一種很軟很輕、有各種直徑大小的球體工具，其設計用來鍛鍊腹肌，這裡是身體核心肌群的一部分。 更多關於抗力球的介紹，詳見 p.136。
堅固耐用的箱子
這個設備就是只是一個堅固耐用的箱子或平台，讓你有辦法進行「登階」的動作。這個動作就是練習「踏上」和「踩下」，其有助於鍛鍊大腿和臀部。不過，請確保找到一個堅固耐用的箱子，不會讓你在踏上去的時候滑走。
彈力帶
彈力帶分別有低、中、高等各種阻力等級，建議一次購入三種等級的彈力帶，是個好主意，因為這樣你能取得更多的進步空間，進而逐步適當地增加訓練強度。如果你是第一次接觸阻力訓練，建議先從彈力帶的阻力開始使用。更多關於彈力帶的介紹，詳見 p.135。
運動墊或瑜伽墊
買一張能輕易捲起收納的輕量墊子。當你在做地板動作時，墊子有助減緩膝蓋和背部的壓力。
自身體重所謂的「徒手訓練」就是使用自身體重作為阻力，也稱為「無設備訓練」。當你無法使用自由重量器材時，徒手訓練一樣能帶來增肌燃脂 的健身成效。
本文摘選自《9週燃脂，阻力訓練計畫》，境好出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58110
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