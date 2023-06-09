NOKE忠泰樂生活月營收破2億！4大主力店壓軸登場 職人甜點開賣
大直「NOKE 忠泰樂生活」自4月29日起試營運，首月業績突破2億元，今（9）日正式開幕剪綵，宣布加入4家新主力軍品牌，包括高爾夫頂級俱樂部「THE UPPER HOUSE」、SPA 概念店「靚 shinin' J'adore Spa」、法式餐酒館「JK Studio」、天然家居香氛「CULTI MILANO」壓軸登場，並攜手甜點職人限量推費南雪甜點禮盒。
記者鍾怡婷/綜合報導
《NOKE 忠泰樂生活》透露，開業試營運至今，首月業績超過2億元，預估首年 20 億元營業額應可輕鬆達成，平日來店人潮約有8千至1萬2千人次、假日則有2萬至2萬5千人次，雖商場不已人潮為主要指標，但短短一個月內，消費累積超過50萬元成為VIP的就有11位，可見大直商圈的實力驚人。今（9）日NOKE 忠泰樂生活正式開幕剪綵，同步宣布館內四家主力店登場。
一、高爾夫頂級俱樂部「THE UPPER HOUSE」
是全台唯一結合室內高爾夫球及戶外推桿果嶺的頂級私人俱樂部，擁有全台唯一頂樓露天 Mini golf 以及推桿果嶺，可以沐浴在陽光下悠閒的練球並享用下午茶，還有多間風格不同的私人包廂提供三種不同機型的高爾夫模擬器，最高價值達300萬台幣，不僅可以打球還可以唱歌、影視娛樂，俱樂部內共可容納80至100人，採會員邀約制入場，不對外開放。
二、「JK Studio」全新推出法式餐酒館
精研義法料理的「JK STUDIO」，首次推出以「老法菜」為發想的新品牌，在大直打造一處有著小巴黎優雅輕鬆氛圍的餐酒館。首推經典法式菜餚「香料橙醬與香煎鴨胸」和「蒜香勃根地田螺」，以及夏日盛宴代表「生食帶殼海鮮塔」。
三、聖緹亞集團新品牌SPA 概念店「靚 shinin' J'adore Spa」
擅長全方位醫美及健康管理的聖緹雅集團，創辦人薛博仁醫師以「精準級SPA 概念店」推出「靚 shinin' J'adore Spa」，幽隱的白色空間猶如都會秘境，靜謐的氛圍更令人放鬆安心。提供「波動療癒」、「交感按摩」、「花卡療癒」等各種獨特療程。
四、義大利天然家居香氛「CULTI MILANO」
義大利天然家居香氛品牌「CULTI MILANO」開出台灣首家旗艦店，其店裝設計理念融合了蔚藍海岸、退潮岩灘與地中海旅人蕉意象，營造出一種原始寧靜的氛圍。
NOKE忠泰樂生活近一步透露，商場內的藝術展覽約莫3個月左右會換檔，接下來配合暑期到來，會邀請國外藝術家設置童趣風的展覽，並且也跨界邀請甜點職人開賣「ARTISAN」極限量禮盒，首波由「日本甜點之神」小山進大師與「法餐南霸天」簡天才主廚聯手，以荔枝巧克力、抹茶、大地食蔬三種口味演繹法式甜點費南雪禮盒。並且小山進、簡天才兩位大師7月中旬將於NOKE同台舉辦見面會。