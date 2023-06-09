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【內分泌小教室】 同卵雙胞胎身高卻差7cm！　醫傳授孩子快樂長高3重點

【內分泌小教室】 同卵雙胞胎身高卻差7cm！　醫傳授孩子快樂長高3重點
【內分泌小教室】 同卵雙胞胎身高卻差7cm！　醫傳授孩子快樂長高3重點

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】很多家長忍不住擔心，如果自己或是另外一半身高不高，是不是孩子的成人身高也會受到影響？兒童內分泌科醫師陳奕成在臉書發文表示，身高屬於「多基因遺傳」，曾有一對同卵雙胞胎兄弟因為睡眠、飲食習慣的差異，身高差到7公分！因此呼籲爸爸媽媽們減少不必要的身高焦慮，把握日常生活3大習慣：均衡飲食、充足睡眠、足夠運動，能讓孩子快樂長高。

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如何估計孩子長大身高？

孩子最終的成人身高，有很高機率會接近父母身高的平均。可以用一個簡單的公式，計算出孩子成人時可能的目標身高：

  • 預估男孩身高的公式：
(父親身高＋母親身高＋13)2 ± 8.5 公分

  • 預估女孩身高的公式：
(父親身高＋母親身高-13)2 ± 8.5 公分



兒童內分泌科陳奕成醫師說明，身高為多基因遺傳影響，呼籲家長們減少不必要的身高焦慮，培養3大日常生活習慣的，才能陪伴孩子快樂成長。（圖／陳奕成醫師授權提供）

身高屬於多基因的遺傳

身高屬於多基因遺傳，一個人身上帶有的DNA，大約含有2萬個基因組，由約30億個鹼基對所組成，到底有多少基因會影響到孩子身高？能不能靠基因檢測來更精準的預測孩子的身高？

陳奕成表示，要一一對這些DNA做檢驗分析，然後判斷出哪些基因片段會影響身高，宛如是天方夜譚。不過，由哈佛大學與麻省理工學院共創的布洛德研究所，真的完成了這項不可能的任務，研究結果於2022年刊登在頂尖期刊《Nature》，這項研究使用來自281項研究，共540萬人​份的DNA樣本，其中大部分的受試者是屬於歐洲血統，和超過1百萬其他非歐裔族群，是具有相當血統多元性的全基因組關聯研究。

專家們在研究中特定出了12,111個基因變異，和身高的關係有顯著的相關。這些基因變異大多集中在21％的基因組內，尤其是靠近骨骼生長相關​的基因組周邊，替孩子的成人身高提供強而有力的遺傳預測。而學者們也的確依據研究當中的結果，發現在參考這12,111個基因變異和家族身高後，可以解釋40％的歐洲人身高表現差異。

陳奕成補充，可惜這樣的預測模型如果運用到其他族群，如亞裔、非裔等，效果就不是那麼理想，大概只能解釋約10-20％的身高表現差異。不過，在不久的將來，靠基因檢測來預估身高，已不再是遙不可及的幻想。

除了基因　如何讓孩子快樂長高？

他表示，分享基因和身高關係研究的目的，並非想潑家長冷水「身高天註定」，父母身高不高，孩子就一定也不高。

前面提到的「目標身高」計算公式，無論男女都有正負8.5公分的誤差。臨床上也有看過其他醫師的個案分享：一對同卵雙胞胎兄弟在就診的時候，因為睡眠、飲食習慣的差異，身高居然可以差到7公分！就算是完全同樣的遺傳基因，每個孩子的身高還是有很大的個體差異。

讓爸爸媽媽瞭解到遺傳基因和身高的關係，是希望家長們能更清楚孩子的生長潛力，進而減少不必要的身高焦慮，同時把關懷的重點放在3大日常生活習慣的培養，才能陪伴孩子自由快樂的成長。

１均衡的飲食

２充足的睡眠

３足夠的運動







資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58079

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