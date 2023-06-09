2023年台北加盟展優惠多 10萬就能當老闆！簽約成功抽休旅車
「2023台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」今（9）日開展至6月12日，近 300格展於台北世貿一館開幕。此次參展廠商類別包含：早午餐、手搖飲、咖啡、網紅甜點、火鍋燒烤、美食餐車、智能設備、無人商店、補教產業等，廠商紛推優惠加盟方案，看準轉職潮及年輕人想當老闆的心，祭出各種創業貸款及最低0元加盟方案，甚至10萬元就能自己當老闆。主辦單位表示，預計創造超過四千個就業機會並帶動四億元的連鎖加盟創業新商機。
記者葉盛耀/綜合報導
知名的築間餐飲集團創業已13年，這次是展場內佔地最大廠商之一，並大手筆祭出2800萬元大紅包，推出每日限量10名現折70萬元優惠。這次推出加盟優惠方案，針對旗下4個品牌，像是最招牌的築間幸福鍋物，經典版26席次展場優惠價380萬元(原價450萬元)。
除此之外，築間餐飲集團更推出業界唯一保障年毛利888萬元（築間幸福鍋物、燒肉Smile）及1288萬元（有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題）的專案。目前築間餐飲集團旗下各品牌總門店數達158家，除了近期正式對外營運的「絵馬別邸」及「NAKAMA」之外，今年預計將再推出預3~4個全新品牌，分別是以麻辣火鍋為主的鍋物品牌、近期討論度非常高的酸菜魚、兩個主打韓式烤肉的品牌等。
此次加盟展還有幾個亮點，像是美式漢堡品牌「漢堡門徒」首次加入台北國際連鎖加盟創業展，品牌以美式餐飲經驗為本，打造經典美式漢堡產品體系。此次推出號稱最狂加盟方案，原加盟方案208萬起，加盟展促銷價限時限量188萬起，加碼限量前3簽約成功，享148萬超值方案。且凡於展場簽約加盟成功，即可加碼抽獎，最大獎品是休旅車一台，直接開回家。
備齊10萬元也能獨自開店當老闆，傳統人氣銅板美食「雞百分100分雞蛋糕」，標榜造型、口味、口感都是100%，展場推出簡易型加盟方案，原價13萬8 直接變成9萬 8千，每日限量1名。另還有「18%雞蛋糕」，起源於一個女孩 18歲時創業雞蛋糕的夢想，業者推出展場限定0加盟金、0權利金、0保證金方案，含全套技術轉移、贈送餐車、生財設備，原價18萬8千元，優惠價10萬8千元。