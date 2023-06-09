全台首尊「繫領帶」神明！周裕穎操刀新神衣、慶霞海城隍爺誕辰

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文化總會秘書長李厚慶說，大稻埕曾是文化運動、商業貿易的起源，為了讓更多人了解其珍貴文化，團隊做了3大重點項目，第一，匯聚在地創新能量，邀請大稻埕新興地方團隊「小島裡」創辦人方序中擔任活動視覺總監、Bito資深設計師蔡賢臻設計主視覺，更邀請周裕穎為城隍爺設計神衣；第二，邀請百年老店、新一代商家，如李亭香餅舖、大春煉皂、茶日子等，新舊交融，用市集吸引全台各地旅客；第三，與在地音樂家柯智豪合作，用搖滾、嘻哈饒舌曲風為城隍爺慶生，盼年輕人走進老城區。誕隍祭從6月中旬到7月中一路精彩，歡迎大家走進大稻埕，感受迷人的氛圍。
台北霞海城隍廟第6代管理人陳文文表示，一個工程可以讓城市變大，但只有文化會讓城市偉大，這次邀請到文化總會，要讓文化「傱」起來。台北霞海城隍廟公關吳孟寰說明，活動分為3週，第1週有最在地的暖暖壽市集、歌仔戲演出、霞海城隍坐龍舟巡遊等；第2週則有島語音樂會、成年禮、南北管演出；第3週是祭典周，有迎神、大團拜祝壽等，邀請大家來大稻埕走透透。
周裕穎分享，他是高雄囡仔，大學讀織品系，來到永樂市場買布，城隍爺是他來台北第一個參拜的神明，而他的太太也是織品系、曾來霞海城隍廟求姻緣，感謝城隍爺為他們牽起紅線，兩人之後還在大稻埕結婚創業、落地生根。這次很高興有機會幫城隍爺製作新神衣「原海新霞」，上頭設計包含清朝海濤紋、日據時期波浪紋、雞母穴、梅花、草藥南北貨等典故，是城隍爺來台203年故事的大集合，帶領大家「溫古知新」，他並特別設計了領帶，讓城隍爺成為全台第一個有領帶的神明。
針對此次活動，方序中透露，當初想文化節名字時，是因為缺蛋，所以取名「誕隍祭」，主視覺也有很多荷包蛋意象；從屏東來到台北大稻埕後，發現這裡乘載許多故事，值得記載，很多人平時會來跟城隍爺聊天，希望生日這天，換城隍爺分享故事給大家聽，所以主視覺讓城隍爺以DJ形象控台，盼年輕人走進這個迷人的地方，聽故事、參加城隍的生日派對。
2023「台北霞海城隍文化節－誕隍祭」詳細資訊請上文化總會粉絲專頁或官方網站查閱。