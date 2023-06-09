睽違14年越野休旅大改款 Lexus GX方正模樣超帥氣

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全新一代GX大改款可說是內外全數更新，採用了TNGA GA-F底盤架構打造，與同品牌的LX以及Toyota Land Cruiser相同，雖然是新世代底盤設計，但依舊維持了梯形大樑底盤結構，車體剛性將會更好，越野性以及操控性也都有正面幫助，而其底盤架構固然重要，但是讓大家耳目一新的是這輛車的外觀樣貌，直接換上了超級方正的車體形狀，輔以剛硬的鈑金折線強調著車輛的肌肉感，每一筆線條似乎都在訴說著這是一輛強悍的越野猛獸。
車頭造型的設計除了線條剛硬之外，水箱護罩採用了黑色亮面的橫柵式搭配，讓視覺感受上看起來似乎更寬了一些，而在保桿的下緣除了霧黑材質之外，正中央還使用金屬色連結下護板，強調著極致越野的氛圍，而引擎蓋上的線條感讓人震懾，四周的輪拱也同樣擁有粗壯線條，搭配上新世代比較纖細的頭燈設計，前衛感受油然而生，而車尾的設計同樣也是方正取向，可以看到中央的貫穿式尾燈將尾門一分為二，此外後擋風玻璃還可以獨立掀起，方便性提升不少。
內裝部分則是採用了新世代的設計風格，12.3吋的全數位儀表搭配上14吋的中央車載娛樂系統螢幕，而可以看到儀表台的設計更為水平，這是因為要創造出較好的駕駛視野，車輛也保留的大量的實體按鍵，在排檔座的周圍也有著四驅系統的控制介面，全車系車款皆搭配了Torsen中央限滑差速器，而在更強調越野性能的Overtrail車型還增加了電子式後軸差速器鎖定、E-KDSS電子動態懸吊系統，此外包含了MTS系統、爬行控制、DAC陡坡緩降輔助和3D多地形監控系統也都在這輛車上看得到。
座椅配置部分這輛車最多可以選擇七人座的配置，也就是擁有第三排座椅，不過如果你想要開的是Overtrail車款的話，那就只有五人座的選擇，目前原廠提供了六種不同的車型等級，包括了Premium、Premium+、Luxury、Luxury+、Overtrail以及Overtrail+，而後面兩種車型就是Lexus全新的Overtrail Project計畫，未來在其他車款當中也可能看到，將會讓車主擁有更好的越野體驗，這次GX Overtrail也配置了18吋的輪圈與33吋的全地形胎，在雙色烤漆的配置下看起來頗具狂野氣息。
動力部分則是擁有兩種選擇，一種是3.5升V6雙渦輪增壓引擎，擁有349匹最大馬力以及66.2公斤米的峰值扭力，搭配上10速自排變速箱，還有著3,628公斤的拖曳能力，而另一動力則是品牌最新的2.4升直列四缸渦輪增壓油電混合動力系統，詳細的數據尚未公布，另外原廠還說到由於新一代電子分動箱的進化，讓車輛在四驅高速以及四驅低速的切換更為快速，而這輛車目前將會在日本的產線進行組裝，預計到2024年初才會在各地接續登場。