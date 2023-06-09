企鵝妹走930公里了！高雄合照人潮破百 眾讚「1景象」：素質很高
南韓實況主企鵝妹的「徒步走遍台灣本島4極點」進入第36天，今（9）晚她已經抵達高雄市，走破930公里，旅途也即將迎來尾聲。而今晚企鵝妹在凹子底森林公園收播前，現場已經有超過2百人抵達現場，等著要與企鵝妹合照，不過現場排隊秩序卻超好，讓許多鄉民讚嘆「素質超好」。
記者潘毅/綜合報導
企鵝妹今晚在逛完高雄當地夜市後，大約在晚間21點時抵達今日合照地點凹子底森林公園，未料才剛到場，現場竟已經有大批人潮在現場等待，更有熱心人士幫忙維持秩序，合照隊伍都已經排好，甚至還有人擺出電扇要給企鵝妹吹。
企鵝妹見到現場人山人海，也忍不住先撥放「復仇者聯盟」的經典背景音樂，更不斷讚嘆「我想我得要快點開始拍照了」，隨後便向直播觀眾道別，開始與現場的粉絲進行合照。
不少PTT鄉民看完今晚高雄合照場的現況，也紛紛讚嘆「現場還有指揮排隊的人，還挑在路燈底下，有夠專業」、「有人負責指揮，有人提供風扇，人數說高雄應該是no.1了」、「高雄人合照的素質真的最高」、「對高雄刮目相看，先排好隊了素質也太高」、「全程看完直播，高雄人素質不錯，很少打擾晚上乖乖排隊」。