NBA總冠軍賽／金塊108:95聽牌！Jokic領5犯　Gordon跳出狂砍27分

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此役雙方沿用上一戰的先發陣容，開賽後兩隊都打出高強度防守，場上的命中率皆不高，金塊靠著在籃下的優勢，取得18:11領先。不過熱火在暫停回來之後，很快打出7:0攻勢追平比數，並在Jimmy Butler投進壓哨三分球的帶領下，主場軍在首節打完以21:20反超。
開賽沒多久，Jokic就在一個回合中扭傷腳踝，並且在第二節初回到了更衣室，所幸在檢查後他很快地回到板凳席上。這一節Aaron Gordon表現很活躍，連得8分，讓球隊重新超前，半場打完他攻下16分，熱火這邊Kyle Lowry從板凳貢獻13分，金塊以55:51領先。
易籃再戰後，熱火試圖追分，不過失誤打斷他們的進攻節奏，反而是金塊這邊靠Michael Porter Jr.的空切和Gordon的妙傳，讓球隊領先來到10分。暫停回來後，Kevin Love連兩顆三分命中、完成1次三分打，連得9分，不過Jokic也連得5分反擊、還助攻Gordon灌籃，半場打完客隊擴大領先來到86:73。
末節，熱火積極拚搶球權，並且造成Jokic第5次犯規，一波8:0的攻勢迅速追近比分。但在這之後，金塊第二陣容打得很出色，沒有讓對手追近比數，還重新領先到10分。
比賽進入到最後3分鐘，Bruce Bown成為金塊關鍵時刻奇兵，完成3分打後，又再次打進高難度上籃。接著Kentavious Caldwell-Pope在轉換中投進一錘定音的三分球，正式終結勝負懸念。
這場比賽Murray被對方重兵看守，僅有15分進帳，Jokic在末節也受限犯規麻煩，全場得到23分12籃板4助攻，雙星得分表現不若上一場。不過金塊角色球員挺身而出，Gordon得到27分6籃板6助攻，Brown替補攻下21分。
熱火方面Butler得到25分7籃板7助攻，全場僅17次出手；Adebayo攻下21分11籃板3助攻，但也發生了多達8次失誤。Kyle Lowry攻下13分7助攻，Duncan Robinson拿到12分。
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