週末超商小確幸！全家今起拿鐵「買1送1」　7-11濃拿鐵送特大美式

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全家今起至11日前，限時3天推出週末買1送1小確幸，有大杯冰棉被拿鐵（原價75元），還有兩款水果酷繽沙「萄跑星球GO酷繽沙」及「蕉個芒果YO酷繽沙」買1送1（原價65元）、全家自有品牌旨味日式綠（原價30元）、舒味思萊姆口味氣泡水（原價35元）、POLS脆皮雪糕（香濃芒果、特濃香草牛奶）買1送1（原價49元）。
🟡7-11買5杯拿鐵送2杯特大美式
6月8日至6月14日止，行動隨時取多款飲品組合買5送2，最夯的美式、拿鐵通通都能搭。
📍桂花蘋果風味氣泡咖啡5杯送桂花蘋果風味咖啡2杯（現省160元）
📍濃萃拿鐵5杯送特大杯美式咖啡2杯（現省120元）
📍蜂蜜拿鐵5杯送蜂蜜美式咖啡2杯（現省160元）
📍大杯精品拿鐵5杯送中杯冰精品燕麥拿鐵2杯（現省220元）
📍香鑽水果茶5杯送一顆檸檬青茶2杯（現省140元）
📍黑糖珍珠撞奶5杯送珍珠奶茶2杯（現省120元）
🟡OK西西里咖啡8折
消暑的西西里咖啡，將咖啡與檸檬完美結合，原價單杯65元，即日起至6月28日，單杯特惠價打8折，只要52元開喝，搭配自帶杯折5元，只要47元開喝。
🟡萊爾富咖啡買10送10
萊爾富APP的整買零取推出會員日活動，限時今（10）日一天，指定咖啡享同品項買10送10，包含大杯冰/熱美式咖啡（原價45元）、大杯冰/熱特濃美式（原價55元）、大杯冰/熱特濃拿鐵咖啡（原價65元），每會員限購一組，相當於五折優惠，還可搭配自帶杯折扣，美式最低18元開喝。