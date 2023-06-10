浪漫台三線藝術季將登場！合作全家食物搶先曝光：客家味超香

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至於策展人，則邀集了包括來自台灣、日本、美國、澳洲、阿根廷、菲律賓、烏克蘭等7個國家、54組藝術家，透過「淺山生態」、「族群交織」、「流動記憶」、「世界細路」等多項子題，闡述「我們都在同一路上」的內涵，在五個縣市各地，都可欣賞到美作。像是來自日本藝術家久保寛子，就以吸睛的大型雕塑《泥足》對在淺山上、不分族群的腳踏實地農事者赤裸雙足的致敬，試圖重新審視當代社會人們與自然的不可分隔的關係，並具象演繹「我們都走在同一條路上」的台三線藝術策展主題。
為了更貼近全台各地的民眾，浪漫台三線藝術季也跨界結合了全家便利商店、金色三麥，以及「或者」、「李有福」等品牌，透過藝術季主題飲食創作，共同落實並演繹「藝術就在生活中、藝術季就在你身邊」的策展目標與動念。
飲食文化實驗顧問范僑芯主廚特別用5款藝術季創作出客家風味兩款罐罐，包括「紫蘇煙燻鴨 油封」和「野薑花小卷 油封」分別再創作出紫蘇煙燻鴨tapas以及浪漫花漬小卷義大利麵。金色三麥也將推特別菜單「山海通吃桔醬沙拉」、「好客菜脯雞義大利麵」、「別客氣鹹豬肉披薩」和「客家老鄉德式豬腳」、「浪漫花漬小卷義大利麵」，其中「好客菜脯雞義大利麵」更是完美融合菜脯、剝皮辣椒、雞肉與奶醬，西式料理重新闡述客家飲食特色，很具驚喜。另外也有「金色三麥浪漫台三線柑橘啤酒」，麥香中透淡淡水果香，風味順口。
另外，全家便利商店也推出12款甜、鹹、冷、熱俱全的限定小食，像是甜食「香檬柑蜜極鬆餅」、「擂茶夾心匠土司」、「柑橘香草滿餡麵包」以及「全家私品茶鮮橙氣泡青茶」，讓各地大眾能輕鬆方便地就能一起感受到客家料理的澎湃與好客精神。
第2屆浪漫台三線藝術季即將在6月22日端午節四天連假在台北華山廣場舉辦藝術季開幕活動，現場有客家音樂演出、客家市集以及藝術季旅遊資訊，民眾可前往體驗。而浪漫台三線藝術季將於6月24日到8月27日隆重展開，建議及早規劃行程，或從三大展區的藝術季服務中心（北埔或者洋樓、公館客家文學花園、東勢林業文化園區）作為起點，開啟浪漫台三線藝術季長達150公里的精彩探索。
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