台歐盟續深化6G交流　經部促產學研合作搶攻商機

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經濟部發布新聞稿指出，「歐洲網路通訊大會（EuCNC）」是歐洲通訊系統和網路領域的指標性盛會，今年已邁入第32屆，主題聚焦電信領域，從5G部署、網路安全與管理到6G應用探索和未來系統網路。
經濟部技術處長邱求慧指出，因台灣在半導體與資通訊產業技術強大，智慧型手機晶片、Wi-Fi設備、機上盒等通訊產品均為全球第一，並擁有健全的電信基礎設施、高度的5G人口覆蓋率和網際網路普及率，歐盟的創新能量也位居全球領導地位，雙方產業鏈高度互補。
因6G技術仍處於發展初期，為掌握先進技術商機，經濟部表示，帶領台灣通訊產業與歐盟頂尖科研機構進行6G研發交流與合作洽商，如法國通信系統工程師學校與研究中心（Eurecom）、荷蘭應用科學研究組織（TNO）、愛立信（Ericsson）、芬蘭奧盧大學（Oulu）等。
此外，經濟部表示，這次赴歐同時舉辦「台歐盟6G創新研討會」，吸引來自20個國家的研究機構、學校及大廠、約300人參與交流，並與12個歐洲研究機構、6G相關組織及大學等進行一對一會談，成功搶下合作機會，有望明年打入歐盟6G計畫。
事實上，台歐盟在資通訊產業的合作可追溯自2016年，經濟部表示，雙方當時共投入1800萬歐元經費，支持4個跨國研發計畫，總計有10國、超過30個產學研團隊，投入5G智慧製造及無人機防救災等領域應用，衍生西班牙電信採購亞旭的小基站，明泰基站設備布建於德國BOSCH工廠等商機。
展望未來發展，經濟部表示，鼓勵國內產學研在現有的5G及低軌衛星通訊基礎上，投入6G通訊前瞻技術，與歐盟領先研發機構合作，同步布局6G國際標準。（編輯：郭無患）1120610