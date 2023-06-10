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台歐盟續深化6G交流　經部促產學研合作搶攻商機

▲台歐盟持續深化6G交流，經濟部率團參與歐洲網路通訊大會。經濟部表示，因台歐盟產業具高度互補性，雙方藉由產學研合作，可協助台廠在6G發展初期掌握先進技術商機，也有望加入歐盟6G計畫。（圖／翻攝googlemap）
▲台歐盟持續深化6G交流，經濟部率團參與歐洲網路通訊大會。經濟部表示，因台歐盟產業具高度互補性，雙方藉由產學研合作，可協助台廠在6G發展初期掌握先進技術商機，也有望加入歐盟6G計畫。（圖／翻攝googlemap）

中央社

（中央社記者劉千綾台北10日電）台歐盟持續深化6G交流，經濟部率團參與歐洲網路通訊大會。經濟部表示，因台歐盟產業具高度互補性，雙方藉由產學研合作，可協助台廠在6G發展初期掌握先進技術商機，也有望加入歐盟6G計畫。

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經濟部表示，繼5月30日邀請歐盟6G智慧網路和服務產業協會（6G-IA）主席威爾庫克（Colin Willcock）來台，簽訂台歐合作備忘錄後，經濟部6月6日籌組史上最大6G產學研團隊，包含中華電信、仁寶、耀登、円通科技、工研院、資策會等14個單位，參與歐洲網路通訊大會。

經濟部發布新聞稿指出，「歐洲網路通訊大會（EuCNC）」是歐洲通訊系統和網路領域的指標性盛會，今年已邁入第32屆，主題聚焦電信領域，從5G部署、網路安全與管理到6G應用探索和未來系統網路。

經濟部技術處長邱求慧指出，因台灣在半導體與資通訊產業技術強大，智慧型手機晶片、Wi-Fi設備、機上盒等通訊產品均為全球第一，並擁有健全的電信基礎設施、高度的5G人口覆蓋率和網際網路普及率，歐盟的創新能量也位居全球領導地位，雙方產業鏈高度互補。

因6G技術仍處於發展初期，為掌握先進技術商機，經濟部表示，帶領台灣通訊產業與歐盟頂尖科研機構進行6G研發交流與合作洽商，如法國通信系統工程師學校與研究中心（Eurecom）、荷蘭應用科學研究組織（TNO）、愛立信（Ericsson）、芬蘭奧盧大學（Oulu）等。

此外，經濟部表示，這次赴歐同時舉辦「台歐盟6G創新研討會」，吸引來自20個國家的研究機構、學校及大廠、約300人參與交流，並與12個歐洲研究機構、6G相關組織及大學等進行一對一會談，成功搶下合作機會，有望明年打入歐盟6G計畫。

事實上，台歐盟在資通訊產業的合作可追溯自2016年，經濟部表示，雙方當時共投入1800萬歐元經費，支持4個跨國研發計畫，總計有10國、超過30個產學研團隊，投入5G智慧製造及無人機防救災等領域應用，衍生西班牙電信採購亞旭的小基站，明泰基站設備布建於德國BOSCH工廠等商機。

展望未來發展，經濟部表示，鼓勵國內產學研在現有的5G及低軌衛星通訊基礎上，投入6G通訊前瞻技術，與歐盟領先研發機構合作，同步布局6G國際標準。（編輯：郭無患）1120610

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