到日本吃居酒屋被多收錢？「潛規則」大揭密　見1行為千萬別進店

全台通路激省／全聯、量販衛生紙買1送1　賣場「大瓶豆漿30元」

▲衛生紙在全聯、愛買等通路都有買1送1的優惠，此外還有眾多民生必需品同步祭出限時優惠。（圖／記者張勵德攝）
▲衛生紙在全聯、愛買等通路都有買1送1的優惠，此外還有眾多民生必需品同步祭出限時優惠。（圖／記者張勵德攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週精選優惠又來了！眾多民生必需品祭出買1送1優惠，包括全聯無患子沐浴乳多款任選買1送1，還有衛生紙在全聯、愛買等通路都有買1送1的優惠；其中也推薦全家11日前限定優惠，自有品牌日式綠茶買1送1，單瓶700ml平均只要15元入手；推薦大潤發大醇豆豆漿無加糖、原味，936毫升任兩瓶60元，平均單瓶30元。

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🟡好市多．6月12日至6月18日

ATTACK ZERO噴槍型洗衣凝露／380g+補充包2580g，原價629元，特價499元

柯克蘭特選腰果，原價525元，特價465元

🟡家樂福．即起至6月20日

MR.COOL心戀心雪糕系列／70克x5，售價138元買1送1

關山壽豐七星米／3公斤，售價318元買1送1

八豆聯軍麻辣花生隨手包／100克，第1件120元第2件60元，平均一件90元（第2件省更多）

🟡全聯．即起至6月15日

蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙／100抽x10包，原價240元買1送1

得意極舒感抽取式衛生紙／130抽x12包，單串218元，第2件5折，平均單串163.5

古寶無患子沐浴露，750G／瓶，原價237元買1送1

▲全聯、家樂福等通路，還有四大超商本週優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲大潤發本週大醇豆豆漿無加糖單瓶只要30元。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡愛買．即起至6月13日

蒲公英環保抽取衛生紙輕巧包／120抽x20包，原價348元買1送1

貴格美味三合一麥片系列，330g／包，原價138元買1送1

UCC濾掛式咖啡系列，8gx12入，原價184買1送1

🟡大潤發．即起至6月15日

大醇豆豆漿無加糖、原味，936毫升／瓶，任兩瓶60元

黑松茶尋味，春茶、青茶、無糖綠茶，590毫升x4入，原價95元，特價68元

🟡7-11即起至6月13日

愛沙尼亞Grand長條洋芋片，海鹽、酸奶油洋蔥、起司洋蔥，原價49元買1送1

KID-O三明治餅乾，奶油、巧克力，原價45元，特價2件59元

森永經典楓糖糖漿，200g／瓶，原價129元買1送1

🟡全家即起至6月11

大杯冰棉被拿鐵，原價75元買1送1

萄跑星球GO酷繽沙、蕉個芒果YO酷繽沙，原價65元買1送1

全家自有品牌旨味日式綠，700ml／瓶，原價30元買1送1

🟡萊爾富即起至6月11日（結帳憑LINE官帳活動條碼

午后時光重乳黑糖奶茶，第2件10，平均單罐24元

樂法來杯小清新，優多綠茶、蜜桃果茶，原價33元買2送1

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠，結帳需憑LINE官帳活動條碼才可享優惠。（圖／業者提供、記者整理）

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