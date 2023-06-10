愛紗來台罕見動怒！警告台男主動聊「這話題」：日本女生會不舒服
日籍女星愛紗來台發展23年，也遇過許多台日文化的差異，近日愛紗就抱怨，有次對一位非常要好的台灣男生動怒，只因為對方聊日本風俗文化的話題，這讓愛紗當場翻臉直呼：「你可以不要在我面前聊這些話題嗎？」
記者詹鎰睿/綜合報導
愛紗日前在節目《11點熱炒店》提到，因為日本的色情風俗文化很先進，只要經過青春期的台灣男生一定都會知情，卻也對日本人產生刻板印象，「他們認為日本人聊這個東西很開放！」但是愛紗強調，其實日本的男生絕對不會跟女生聊這件事，更不會在女生面前討論。
愛紗分享，她有位非常要好的台灣男生朋友，跑去日本留學想要多多了解當地文化，沒想到對方一放假回來就興奮地說：「我去了某一家店，有好多女生可以近距離接觸，真的是很開心！」這讓愛紗聽完後當場翻臉，「你可以不要在我面前聊這些話題嗎？」
愛紗直言，其實講這些話的當下，「我相信現在在台灣很多的日本女生，聽到可能會有多多少少不舒服！」也希望男生們如果真的想聊或是想要了解，可以去找日本男生會比較妥當，「問夢多這樣的男生比較好！」沈玉琳也說，「你問夢多，他就很樂意回答你！」
※【NOWnews 今日新聞
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