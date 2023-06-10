張學友澳門開唱！舒淇驚喜現身 他自嘲老了「坐公車只要2塊錢」
張學友全新個人演唱會「張學友60+巡迴演唱會」於昨（9）日在澳門威尼斯人金光綜藝館登場。演唱會整場以芭蕾、管弦樂與流行音樂元素的結合而成，完美展現出張學友對60+的優雅與品味的追求。引人注意的是，張學友演唱會的音樂電影上，特別邀來女神舒淇拍攝，還深情告白舒淇：「我陪著妳老。」他也不忘自嘲自己已經老了，「坐公車只要2塊錢。」
記者吳雨婕/綜合報導
「張學友60+巡迴演唱會」以三面舞台呈現，四層樓高的樂手舞台，氣勢磅礴令人震撼。唱到抒情歌曲〈等你等到我心痛〉時，大螢幕驚喜出現女神舒淇與張學友特別為演唱會拍攝的音樂電影，繼2012年舒淇為張學友「1/2世紀演唱會」跨刀拍攝後，10年後兩人再次合作，延續前緣。舒淇實力派的演技，深刻傳達相愛的人在痛失另一半後，日日痴心等待的揪心之苦，兩位主角精湛的演技，令現場觀眾為之動容且意猶未盡。
張學友笑説，他在拍攝現場跟舒淇建議：「我們每十年拍一個MV，我陪著妳老。」也反問觀眾「你們也會陪著我老嗎？」問完又俏皮地表示：「呀！我忘了，我已經老了，坐公車只要兩塊錢，謝謝你們陪著我老。」演唱會上，張學友演唱多首經典歌曲，如〈交叉算了〉、〈天氣這麼熱〉、〈深海〉、〈三天兩夜〉、〈樓上來的聲音〉、〈分手總要在雨天〉、〈只想一生跟你走〉等。
張學友想透過「60+巡迴演唱會」傳達出的信息，就是一切從初心出發，張學友提到：「我就是喜歡表演，雖然年紀大了，但我相信在人生不同階段還是可以呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩表演。」並自嘲：「我雖然已經60+，但體力其實跟上一次沒有差多少，只是怕觀眾看我跳的辛苦而已。」到了安可橋段時，張學友並沒有讓自己輕鬆一些，特別選唱他曾在訪問中説過，所有歌曲中最難唱的歌曲〈藍雨〉，再次體現張學友絕不欺場的態度和精神。演唱會最終曲目以氣勢迫人的管弦樂團和芭蕾舞者絕美演繹，交融現代與經典，呈現力與美搖滾版〈吻別〉的歌聲中，為演唱會畫上完美的句點。