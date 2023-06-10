海鮮沒上榜！台灣人「10大食物過敏原」出爐：冠軍一堆人每天吃
美食是生活不可或缺的一環，不過因為體質或疾病的因素，許多人對特定種類的食物會出現過敏反應，若沒及時處理更可能衍生嚴重後果，不過翻開「台灣人10大慢性食物過敏原」數據卻發現，經常被提及的過敏原「海鮮」竟然沒有上榜，而「蛋白」和「蛋黃」這2兩個最常見在餐桌上的食物，卻分居前2名，與許多民眾認知有意外偏差。
記者張志浩/綜合報導
「林口長庚風濕過敏免疫科」團隊日前分享「台灣人10大慢性食物過敏原」，其中「雞蛋」在台灣人過敏原中佔最大宗，「蛋白」和「蛋黃」為前兩名，其次依序是花生、蜜蜂、腰果、黃豆、小麥、牛奶、鰻魚、綠豆。
「林口長庚風濕過敏免疫科」團隊表示，「食物過敏」是吃到過敏原所引發的現象，慢性食物過敏通常是「接觸過敏原」後，數小時或幾天後才會出現的過敏反應，若本身經常發生過敏，建議可以記錄每天吃過的食物，藉此找出可能使自己過敏的過敏原，以便未來能減少食用的次數，降低發生過敏反應的頻率。
「林口長庚風濕過敏免疫科」團隊提醒，日常的食物建議以「原形食物」為主，不僅相較於加工食物更為健康，也可以更清楚過敏來源。至於許多人討論的如蝦子、螃蟹等「甲殼類海鮮」，雖然無法解釋為何沒上榜，但國健署提醒，應儘量避免生食或食用未煮熟的海鮮產品，調理產品時手部也要清潔、確保食材要新鮮、用水要衛生，並避免交叉污染。