終身教育是投資不是消費　7成民眾贊成層級提高到行政院

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二、本次調查有77.4%的民眾同意政府應提供誘因，鼓勵企業單位建立學習型組織，以利員工終身學習；有52.1%的民眾認為協助企業成立學習型組織，是政府應優先推動的政策。三、82.2%的民眾同意終身學習是國民應盡的責任，其中23-34歲的民眾同意的比率更高達90.1%。75.0%的民眾曾經擔心「如果不學習，會跟不上時代」，23-34歲的民眾曾經擔心的比率為83.1%，在各年齡層中居冠。可見民眾對終身學習普遍持正面信念，年輕人對終身學習尤其感到迫切。
四、受訪民眾參加終身學習活動的主要目的，依序是：學習新知跟上時代52.4%、擴大社交生活圈48.7%、培養興趣嗜好42.0%、充實就業知能24.7%。至於民眾認為最符合自己需求的終身學習方式，比率較高的是：方便可即的網路課程56.9%、豐富多元的實體課程47.6%、各類型學習社群29.2%。
五、受訪民眾認為政府應優先推動的終身學習政策，依序是：大學開放實體和線上課程54.9%、企業界成立學習型組織52.1%、提高終身教育經費預算39.5%、強化弱勢者的終身學習28.2%、證照或學位的取得21.6%。
本次調查時間為2023年4月27日至5月31日。調查方法使用黃昆輝教授教育基金會委託研發的網路問卷調查，調查題目共計12 題。 調查對象為18歲以上國民，有效樣本共計7,487人。
台灣高齡自主學習團體發展協會理事長黃富順表示，推展終身學習是國家最有效的「投資」，不是「消費」。2016年OECD的研究發現，歐盟成員國民眾終身教育參與率與國家 GDP提高的相關係數達到0.7-0.8。
他認為，政府應加大對終身教育的支持力度，由教育部提升至行政院層級，其中所蘊含的意義有二，一為終身教育涉及部會多，非教育部所能獨立完成，提高行政層級可更有效進行跨部會間的整合；其次提高行政層級勢將來更多的資源投入，更有利於終身教育的推展。
黃富順表示，企業界是感受競爭力比賽最明顯，壓力最大的單位。因此，本次調查接近八成民眾（77.4%）反映政府應鼓勵及協助企業轉型為學習型企業，使企業與員工同步成長，創造雙贏。
另外，此次調查也發現，超過半數以上（52%）民眾反映未來的總統大選，應將推展終身教育政策列為重要的競選政見。目前各黨候選人已定，期待各候選人能聽到民意的心聲與呼喚，將推展終身教育列為重要政見，並承諾當選後加以積極落實，以期福國利民。