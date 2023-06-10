今天南部連4震！午後屏東「5.3地震」最有感：恐有規模4以上餘震
今（10）日中午過後，南部地區分別在13時26分和13時31分，接連出現芮氏規模4.2和5.3的地震，突如其來的搖晃讓假期中的許多民眾嚇一大跳，中央氣象局地震測報中心課長江準熙表示，該區域從昨（9）日開始就有些地震出現，今早也有相關的2起，在13時31分芮氏規模5.3地震發生後，不排除未來幾天還會有芮氏規模3或4以上的餘震，而地震位置相當接近「潮州斷層」，實際原因還有待後續研究。
記者張志浩/綜合報導
江準熙指出，從昨晚開始，高屏地區的地震發生就較為頻繁，數據觀測到今日13時50分，就有6起相關地震，芮氏規模最大的就是震央在屏東縣三地門鄉的5.3級，江準熙說明，地震發生原因主要是歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊相互作動，並在該區域釋放能量，過去這區域有「潮州斷層」，有沒有觸動到它還需地質調查分析。
江準熙表示，潮州斷層長度有80幾公里，並分為「南北」兩部分，這兩天的地震較集中於北段，過去也算是常見的地震發生位置，而今日芮氏規模5.3可能是最劇烈的一次能量釋放，預期未來幾小時是會有餘震出現，且不排除芮氏規模來到3或4以上，請民眾多加注意。