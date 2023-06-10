7-11獨家白蘭地冰開賣！「限時0元活動」快衝 誠品驚見豬血糕冰
夏季冰品大亂鬥！除了全家霜淇淋新口味「嗨嗨蘇打」開賣外，7-11也新增5款話題新冰品，包括獨家開賣的明治超級杯冰淇淋，濃郁可可加上白蘭地風味，嚐岀大人系的苦甜味，同時新品也能搭配6月27日前的國際冰品節，APP內每天可免費抽優惠券，最大獎可抽到2件0元，等於5款話題新品都有機會0元開吃。同時，誠品信義6月17、18日推出涼夏市集，開賣「香菜豬血糕花生雪花冰」，逼真外表超吸睛。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11即起5款話題新冰再報到，有三款獨家商品「小美葡萄plus冰沙聖代」、「明治每日一杯牛奶冰淇淋」，以及「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」以甜點概念堆疊出巧克力不同的味覺、口感，白蘭地風味點綴提升巧克力豐富風味保有可可風味及苦味，同時尾韻帶出甜味，口味豐富不會膩。
還有芒果、莓果果漿的雪酪冰淇淋「莓果精靈雪酪冰淇淋」、「天使芒果雪酪冰淇淋」，吃得出最佳的水果風味，輕鬆享受清涼酸甜的好滋味。當然最重要的是！7-11國際冰品節即起至6月27日前都能參加，除了門市購買任兩支冰品可以抽優惠券外，每日也可以先用APP抽獎兩次，獎項包括任2支最低0元起，以及5、7、9折優惠，也就是說一共有3次機會讓你挑戰0元吃冰，快來試試自己的好手氣。
此外，6月17、18日誠品信義店推出「涼夏漫遊市集」，特殊冰品限時登場，包括一天只賣一種霜淇淋口味的「小涼院霜淇淋專門店」、融合日本傳統寄豆腐的永康街必吃「山海豆花」、低糖低脂又天然「咔莎灣手工冰品」，還有古早味冰店「何家甜品鋪」鋪帶來經典芒果牛奶雪花冰及顛覆味蕾想像的「香菜豬血糕花生雪花冰」，連平常神隱穿梭全台的日式炒麵/三明治「朝日三明治」、美式熱狗堡「怎麼可以吃狗狗」等人氣餐車都難得齊聚。