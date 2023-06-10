東京羽田機場擦撞事件延誤行程 長榮航採彈性措施送旅客今明返台
針對航機今（10）日在日本東京羽田機場遭泰航航機擦撞一事，長榮航表示事發當時，長榮航機依塔台指示於L14滑行道停止等待時，航機後方左側水平尾翼遭泰航班機翼尖小翼碰觸。經聯繫，機上機組員與旅客均安，隨後旅客下機後，也安排多種彈性措施，方便旅客盡速返台，陸續已依旅客需求簽轉其他合適航班分別於今日或明日依序返台。
記者許家禎／台北報導
長榮航空今日一架A330-300航機執行BR189羽田-松山飛航任務，航班原預計於當地時間上午10點50分從羽田機場起飛，但當航機依塔台指示於L14滑行道停止等待時，航機後方左側水平尾翼卻遭一架泰國航空航班機翼尖小翼碰觸，詳細事發原因尚待相關單位進一步調查。
長榮航空表示，該班機共計有2名飛行員、11名空服員，以及193名旅客與1名嬰兒，機上人員均安。由於該航機需留置於日本配合官方調查及獲得許可方能進行檢修，因此長榮航空於旅客下機後先行提供餐券、飲料、點心。
長榮航空指出，同時也同步採取多種彈性措施，方便旅客盡速返台，陸續已依旅客需求簽轉其他合適航班分別於今日或明日依序返台，並且視航班簽轉情形，有住宿或返家需求之旅客，公司也已陸續提供協助安排。
長榮航空同時也規劃調度替代航班將旅客接回，此計劃已在最短時間內提出申請，但仍在等待相關單位批准中。