訪台南光電案場　侯友宜：政府應調整能源配比、不能缺電又缺糧

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「魚電共生根本都是謊言」漁民代表戴全慶不禁悲從中來哭訴，民進黨政府為了強行推光電，違反民主程序，完全沒有和地方溝通，也沒聽取在地農漁民意見，許多的農地、魚塭因清洗太陽能板的廢水而遭到汙染，令擁有三十年民進黨齡的他痛心怒吼「這樣的政府必須要下架！」同時也有漁民代表現場遞交陳情書，期盼侯友宜當選總統後，能夠解民所苦。
前台南市議員謝龍介也痛批，民進黨在毫不溝通的情況下將太陽能板裝在住家附近，讓原本因溫室效應下就炎熱的七股，在夏天更加高溫，居民苦不堪言，「曾任台南市長的賴清德，這樣的環境老百姓還住得下去嗎？賴清德要不要到現場來住個兩天就好！」
侯友宜表示，對於農漁民遭遇的困境覺得相當痛心，原本應該是可以養出大量魚貨，滿足漁民生計及提供消費者便宜魚貨的穩定供應鏈，在民進黨錯誤的光電政策下，蕩然無存。這不只是破壞環境生態，更對基層的生活造成嚴重衝擊。
侯友宜也承諾，未來若當選總統，為讓漁民能夠永續生存，將重新檢討能源配比，考慮核電的使用，這不僅是照顧漁民的生計，也照顧綠色能源。「這是我們必須正視的問題，否則下一代將面臨缺電、缺糧，環境惡化的嚴重挑戰。」
ㄔㄥˋㄔㄥ
侯友宜