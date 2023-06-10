雨彈轟不停！下週「致災性梅雨」遍佈全台 只有這天是空檔
隨著鋒面接近、低壓帶將要影響，台灣各地的天氣在未來一週越來越不穩定，中央氣象局預報員林定宜表示，下週二至下週六（6月13日至6月17日）可說是各地降雨最明顯的時刻，尤其搭配西南風加成，中南部地區要小心較大的雨勢，下週四（6月15日）梅雨滯留鋒面南移到巴士海峽時，屆時會有短暫的降雨空檔，請民眾外出特別留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
林定宜指出，明（11）日鋒面在台灣北部海面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖地區有局部短暫陣雨或雷雨；而午後因對流發展旺盛產生的雷陣雨還會持續。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖則是受到「谷超」颱風影響，容易有長浪發生的機率。
下週一（6月12日），「低壓帶」開始影響台灣，各地的天氣，從午後雷陣雨的型態，轉為全天都有有局部短暫陣雨或雷雨，尤其在下週二至下週六雨勢最明顯，加上西南季風搭配，中南部雨勢更大，雖然有機會替水庫解解渴，但民眾仍要做好防災準備，以免淹水等情況發生。
林定宜說明，下週二至下週六主要是梅雨滯留鋒面在台灣上空游移，下週四移動到巴士海峽時，各地雨勢會趨緩一些。總結來說，未來一週的天氣都是不穩定的情況，白天高溫也因降雨影響稍稍降低，明日各地高溫落在攝氏30至32度，低溫則是攝氏25至26度。