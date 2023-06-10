璀璨風采展現 台南市中小企業婦女協會時尚走秀艷驚全場
台南市中小企業婦女協會今(10)日於安平玄饌海鮮宴會館舉行會員大會，並有華麗走秀活動，會員們依照不同主題精心打扮，彰顯了女性的獨特魅力。走秀主題分別為夏日海洋風、簡約時尚風、優雅時尚風及奢華風，伸展台上走秀的會員氣質優雅，加上與輕奢珠寶的完美結合，為觀眾帶來了一場奢華與閃耀的時尚盛會。
記者林怡孜/台南報導
台南市長黃偉哲致詞表示，女性的力量可以撐起一片天，在座的會員都相當優秀，從活動的精采程度可以看出大家的用心，真的要為台南市中小企業婦女協會的會員們誇讚一下。走秀表演展示了一系列女性不同面貌的風格時尚服飾，呈現出獨特風格和精心設計，在場觀眾為之驚艷。
此次活動與台南應用科技大學及敏惠護理專科學校共同合作，藉由與學校合作舉辦推廣教育學程，以多元的主題課程為女性專業人才培育，歷經20小時以上的練習，讓平時埋首於工作崗位上的現代女性，能有機會接受專業的教練指導，學習如何展現出自信和優雅的走秀姿勢和步伐。從站立姿勢到行走動作，每一個細節都精心設計和練習，並學習如何通過表情和手勢傳達自信、優雅和自身特色。
台南市中小企業婦女協會理事長楊富涵表示，感謝學校提供優質環境，強調現在女性須持續進步，期許學員用心學習，在學院中學習利己利人的新知，提升自我展現女性獨特魅力與散發自信，並效益外擴協助企業永續經營或深耕地方產業，也希望頂尖學院能持續發揚光大，造福更多人。