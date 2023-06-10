泰國男神Gulf來台撂中文！想朝聖路邊攤美食：非常喜歡吃辣
25歲泰國男星Gulf Kanawut（卡納吾翟彼帕塔納朋）以《與愛同居》風靡亞洲，今（10）日在「1st Fan Meeting In Taipei」行前記者會受訪，小秀數字1到10的中文，他透露從小學過中文，將練更多中文獻給粉絲。因為Gulf的爸媽來過台灣，特別提醒他要品嘗路邊攤小吃，嗜辣的Gulf耳聞胡椒餅大名，向粉絲徵求更多內行美食，「其實我吃東西很簡單，想問大家有沒有想推薦的？」
記者羅凌筠/台北報導
Gulf以高甜度「奶油笑容」融化粉絲，他解析自己的魅力來自於親和力微笑，「我和粉絲互動很友善，帶給人家正向的感覺，像個鄰家大男孩。」至於怎麼保養好膚質？Gulf認為足夠休息可以達到身體自我修復，外傳他一天要睡12小時，他聞言表示現在沒辦法睡那麼久了，如果遇到要拍戲的時候，他平均會讓自己睡滿6小時。
Gulf上月參加Gucci在韓國的景福宮大秀，他印象深刻的是遇到許多大牌演員及歌手，他們毫無明星架子，很友善和Gulf互動搭話，尤其是New Jeans Hanni、ITZY留真態度平易近人，給Gulf留下好印象。被問到自己的理想型？Gulf說：「我喜歡眼睛漂亮的人，因為交流時一定會注意眼睛，算是整個臉部最重要的吧。」