侯友宜批綠能漁電共生不當 經濟部：養殖為主、光電為輔原則不變
有關國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（10）日於台南市表達，看到滿滿光電板感到痛心一事。經濟部表示，三天前台積電劉德音董事長表達台灣綠電發展應加速時，侯才評論劉德音的憂心也是他的憂心，三天後卻對光電板表達痛心。經濟部說，侯希望核電做選項，但不讓乾貯設施啟用或興建；憂心綠電不足卻又對綠電發展痛心，還表達要台中電廠完全除役，同時卻批評台灣缺電。等於要綠電加速但反對建置綠電，要核電當選項但反對核廢，要不缺電卻又反對發電，這樣的看法令人感到相當遺憾。
記者許家禎／台北報導
侯友宜今日到台南七股關心因綠能政策不當而受到嚴重生計衝擊的農漁民，他指出大面積種電後，造成當地環境嚴重惡化的情形，不但農地、魚塭受到汙染無法再利用，衝擊農漁民生計，廢棄太陽能板更成為大型垃圾遭隨意棄置，無法處理。侯表示，民進黨政府不但「2025非核家園」跳票，推動光電過程也完全沒有考慮漁民生計，甚至爆發嚴重弊案，必須重新調整能源配比，檢討不當政策對基層帶來的傷害，不能缺電又缺糧。
關於台南七股光電的議題，經濟部能源局說明太陽光電的設置，大多以土地以複合式利用或於不適合農用的閒置土地為主。而漁電共生的「養殖為主、光電為輔」原則並未改變，除了要求取得地主同意，也必需取得養殖戶同意始能設置。此外透過太陽光電的設置，可協助魚塭改善養殖環境，如強化塭堤、改善排水及水質監控等。
能源局指出，去（2022）年11月起，已在七股成立工作站，來協助當地減少施工階段對當地交通與養殖的影響，並且協調太陽光電施作過程中所造成的路損、漁損或鄰損問題。各界關切的台南台61以西，中央與地方也表達不開放設置光電的立場。除了台南市政府已公開表示，台南台61以西土地，不同意業者設置光電外，能源局也未將該地區劃設為漁電共生專區，以避免業者於該地設置漁電共生。
經濟部表示，國際大廠紛紛響應RE100的目標，而RE100對於綠電定義則為太陽光電、風力發電等再生能源，並未包含核能。隨這國內產業出口發展的需要，國內風力、光電等綠電建置，仍需要持續加快腳步。再生能源發展條例修正草案已在朝野合作下，於今年5月29日三讀通過，希望能夠讓再生能源發展在有序前提下持續加速。