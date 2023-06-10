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奇蹟！4孩童在亞馬遜墜機40天後被尋獲　從小學習叢林知識成關鍵

▲哥倫比亞一架小飛機在亞馬遜雨林發生空難，機上4位孩童幸運逃過一劫，並在叢林中自力生存40天後被搜救人員尋獲，送往醫院治療，寫下生命奇蹟。（圖／美聯社／達志影像）
▲哥倫比亞一架小飛機在亞馬遜雨林發生空難，機上4位孩童幸運逃過一劫，並在叢林中自力生存40天後被搜救人員尋獲，送往醫院治療，寫下生命奇蹟。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

奇蹟真的發生！哥倫比亞40天前一架小飛機在亞馬遜叢林發生空難，機上的3位成人全數罹難，但4位小孩卻從墜機中生還，並且深入叢林絕地求生。4位小孩中年紀最大的姊姊才13歲，另外3位弟弟分別為9歲、4歲和1歲，4位孩童在艱難環境中展現出絕佳生命力，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）也為他們歡呼，盛讚4位孩童的韌性足以載入史冊，這次成功的救援任務讓舉國歡騰。

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▲4位孩童被尋獲時都很虛弱，全身遭到蚊蟲叮咬，並有輕微的營養不良，但大致上健康狀況無礙。（圖／美聯社／達志影像）
▲4位孩童被尋獲時都很虛弱，全身遭到蚊蟲叮咬，並有輕微的營養不良，但大致上健康狀況無礙。（圖／美聯社／達志影像）
綜合外媒報導，4位孩童的母親與機師和長老，在墜機當下即罹難，不過孩子們幸運沒有受傷，並在充滿美洲豹、蛇，野狗以及其他攻擊性肉食動物的叢林內獨自求生。9日被搜隊人員尋獲時，4人都很虛弱，全身遭到蚊蟲叮咬，並有輕微的營養不良，但大致上健康狀況無礙。目前4人已被送到波哥大的醫院接受治療，並接受身心狀況評估。

墜機意外在5月1日發生，當時機師曾透過無線電求救，但隨即就與塔台失聯。2個禮拜後，搜救人員在叢林中找到墜落的飛機，並發現了3位成年人的屍體。搜救人員很快意識到機上的4位小孩不在墜機地點，於是展開名為「希望行動（Operation Hope）」的搜救行動。

▲救援人員在墜機地點沒有發現4位孩童，隨即就在叢林中展開搜尋，共動員了150名士兵、200名志願者、10隻救難犬，成為哥倫比亞全國矚目的事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲救援人員在墜機地點沒有發現4位孩童，隨即就在叢林中展開搜尋，共動員了150名士兵、200名志願者、10隻救難犬，成為哥倫比亞全國矚目的事件。（圖／美聯社／達志影像）
搜救共動員了150名士兵、200名志願者、10隻救難犬，搜尋面積超過125平方公里，搜救路線超過714公里。搜救人員當時很快在墜機現場500公尺外發現尿布以及吃過的水果殘骸，接著又在5月17日發現孩子們搭建的臨時遮雨棚，但是之後就遲遲找不到人。

搜救人員表示，救援活動的困難度不僅好比大海撈針，更像是在「地毯上找跳蚤」，孩子們為了求生持續移動，且他們還在腳上裹上布條，以避免腳掌受到尖物或蛇蟲咬傷，但也因此讓搜救人員更難掌握他們行蹤。

搜救人員在直升機上播放孩子們外婆的錄音，要他們待在原地等待救援，同時也空投食物與水到叢林之中，並在物資內附上傳單，希望增加孩子們生存的機會。雖然遲遲沒有好消息，但組織救援的軍方人員表示，他們一直相信孩子們活著，因為如果孩子已經罹難，搜救人員應該早就找到屍體了。

皇天不負苦心人，在9日靠著搜救犬發現的腳印，搜救人員終於成功找到孩子們，「希望行動」也正式被改名為「奇蹟行動（Operation Miracle）」。

▲哥倫比亞一架小飛機在亞馬遜雨林發生空難，機上4位孩童幸運逃過一劫，並在叢林中自力生存40天後被搜救人員尋獲，寫下生命奇蹟。（圖／美聯社／達志影像）
▲哥倫比亞一架小飛機在亞馬遜雨林發生空難，機上4位孩童幸運逃過一劫，並在叢林中自力生存40天後被搜救人員尋獲，寫下生命奇蹟。（圖／美聯社／達志影像）
4位孩子的祖父穆考托（Narcizo Mucutuy）得知好消息後開心地表示，「叢林把孩子還給了我們」，孩子們的外公瓦倫西亞（Fidencio Valencia）也說，「十分感謝神明」。奇蹟發生除了上天眷顧，4位孩子是當地原住民維托托（Huitoto）族人，從小就學習關於叢林的各種知識，搜救人員表示，較年長的姊姊與哥哥，對於在叢林中生存技能的了解，最終幫助他們自己存活了下來。

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