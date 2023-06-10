小琉球特色新旅宿！全台首間走繩背包客棧　日式茶屋一秒到京都

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想要到小琉球體驗當地風情，認識來自各地的旅人，「Slack BnB」除了戶外露營風的走繩空間外，還有室內挑高的交誼廳，舒適的懶骨頭沙發區，讓旅客可以慵懶得休憩、交換旅遊故事，交誼廳也額外隔出樓中樓空間，設有投影機及整面投影牆可以播放影音，體驗慢步調的離島生活。
房間則一共有4間六人床位，每間配有獨立廁所跟浴室，將上下舖隔出獨立空間，上舖獨享加大床位，夜晚隨意翻滾睡；下舖加寬敞單人床，附上可以放大行李可以走台步的私人走道，單人一晚住宿費用為900元、
民宿老闆Richard透露，目前島上背包客棧有超過50間以上，不過多是潛店結合住宿的方式，「Slack BnB」則是以背包客棧的價格，提供更加舒適的空間。民宿在去年初甫落成，首年暑假旺季有7-8成入住率，國外旅客多是香港、馬來西亞人最多，是體驗離島放鬆之旅的同時，又想結識異國旅客的好選擇。
📍「沐琉民宿」島上首間日式茶屋
除了平價的背包客棧外，想來場精緻小島之旅的民眾，可以選擇日式風情滿滿的「沐琉民宿」，由旅居日本多年的老闆喬治，以及來自日本京都的老闆娘Miho共同經營，民宿內僅提供限量的4間客房，包括3間四人房加上1間雙人房，房內裝潢採後現代古典藝術風，並提供英國香水品牌「Miller Harris」沐浴備品，以及五星級飯店的等級床包組。
四人客房住宿價格為7000元至9000元，雙人房定價為5500元，房內除了有廣闊的海景陽台外，每間還設有離島少見的石砌浴缸，供玩水後的旅客泡湯休憩，早晨還可享用老闆娘製作的和風洋食早點。老闆喬治表示，為了提供旅客舒適的空間，當初斥資近六百萬著重於裝修客房，就為了打造如五星級飯店同等的住宿體驗。
除了住宿外，「沐琉民宿」一樓為寧靜、舒適的日式茶屋，有老闆娘Miho親手製作的黑糖蕨餅、培茶蛋糕外，還有消暑、醇香的京番茶，並且店內食材原料多為京都直送，讓非住宿的旅客也能體驗道地的日式風味。