王力宏復出／泰國首唱7千人嗨喊：上班了！驚喜宣布秋天唱回台北

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他感性地形容這是「最寶貴的一課」，「人生就是一所學校，一個學習真正的智慧，來自生活的困難、生活的困境，每一次我拿起樂器，拿起小提琴、鋼琴，每次我練唱、我背台詞、歌詞，那才是真正可以Focus（聚焦）的時候，才是真正活著，在做一些有意義的事，情緒、思緒都不會被帶走，真的是非常寶貴的一堂課，在人生的這所學校裡，我們可以一起做同班同學，謝謝你們」。
演唱會高潮迭起，以招牌歌曲〈我們的歌〉開場，王力宏力邀泰國吉他之神Jack Thammarat同台狂飆吉他，特別首度獻唱〈天地龍鱗〉與〈緣分一道橋〉、〈People Help The People〉送給曼谷歌迷。身為樂器高手的他，表示人生是不斷的學習旅程，重新出發永遠不會太遲，特別訂製了新樂器Harpejji，花費2個月苦練，成為第一個在演唱會上表演此樂器的亞洲音樂人，持續帶給歌迷驚喜。
他介紹這個結合吉他與鋼琴的新樂器，尚未有固定的中文名字，Harpejji本身來自義大利文「Arpeggio」，就是「琶音」的意思，是一種樂器演奏的特殊技法，即興地把這樂器命名為「哈琶吉」（有人亦稱哈撥琴），特別用了Arpeggio「琶音」的技巧演唱新歌〈ONE一個〉、〈想見就能相見〉與〈Can You Feel My World〉，巧妙將這3首述說孤寂心境的歌曲相連在一起，用音樂代替自己表達內心。
整場演出有感性的心聲，有愉悅的情歌，王力宏在愛的招牌歌三連發〈依然愛你〉、〈愛的就是你〉、〈大城小愛〉時走下舞台，與歌迷近距離接觸，熱情觀眾全場跟著大合唱，想要和他握手，讓他寸步難行，在保鑣層層保護下，他數度延長繞場時間，才終於走回舞台。
首次安可時，王力宏演唱〈Kiss Goodbye〉道別，感謝廠商、工作人員傾力相助，特別提及為他填寫〈你不在〉、〈兩個人不等於我們〉、〈第一個清晨〉的作詞人李焯雄，聽了他的故事寫下〈One一個〉，更感謝貴人邱瓈寬在困境時伸出援手。他一一點名全場來自印尼、上海、深圳世界各地歌迷的燈牌，感激地說：「是你們讓快要斷了氣的身體，重新有了一個心跳，是你們讓我有最強大的後盾，是你們讓我可以繼續往前。我永遠都會記得，長路裡共患難，才是不離不棄」，最後和歌迷大合影，紀錄這瞬間的永恆。
最後在〈龍的傳人〉的歌聲中，滿場歌迷嗨到站起來搖擺，王力宏不斷在舞台上奔跑，聆聽四面八方湧入的歌聲，並以流利泰文表達「我愛你，謝謝你們」，圓滿結束泰國演唱會，他最後向粉絲驚喜宣布「我們台北見！」宣告下一站返回家鄉，自2019年《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會，這位在台灣風光出道的金曲歌王揮別陰霾，睽違4年將重返台北開唱，終於落葉歸根要回家了！