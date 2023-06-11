王力宏復出／邱瓈寬設計「旋轉360度舞台打鼓」 助他香港暴紅
▲王力宏在泰國曼谷演唱會拉小提琴，展現音樂才華，並特別感謝邱瓈寬協助，他2002年和邱瓈寬初次合作演唱會，將其視為貴人。（圖／寬魚國際提供）
娛樂中心/綜合報導
｜ 2023-06-11 13:50:00 2023-06-11 14:07:17
王力宏歷經人生波折，重新站上舞台，要感謝的人很多，但他在泰國演唱會掛在嘴上念念不忘的是知名經紀人邱瓈寬，他將她視為人生的貴人，特別要鏡頭拍到寬姊，讓全場歌迷向她致謝，兩人緣分很深，打從王力宏2002年人生第一場「不可思議」演唱會就是由她主辦，讓這位出道6年的金曲歌王，風光登上香港紅館表演，大秀在旋轉360度的舞台上打鼓、高掛2層半樓的鞦韆演唱〈不要害怕〉的18般武藝，還和張惠妹熱歌勁舞，讓現場觀眾大呼不可思議，在香港快速打開知名度。
邱瓈寬透露，在王力宏當時經紀人彭堯琴極力推薦下，看了他表演樂器的影片，發現他不只外貌帥氣，還多才多藝擅長多種樂器，起心動念要幫他演唱會，時間特地配合演唱會名稱「不可思議」選在2002年2月2日（議在粵語發音與2相同）舉辦，還苦思如何讓他表現讓歌迷驚為天人的才藝。 ▲王力宏在曼谷演唱會特別感謝邱瓈寬。（圖／寬魚國際提供）
最後邱瓈寬靈機一動，想到王力宏會打鼓，若單純打鼓比不過資深樂手，那就做個噱頭十足的「旋轉360度舞台打鼓」，讓王力宏必須倒立表演，非常具有話題性，他本人也覺得媲美特技的演出很酷、很新奇，想要勇於挑戰，不過她憶及當時練習時，小型舞台不斷翻轉垂直90度，王力宏必須對抗地心引力，在旋轉360度的台上賣力打鼓，一度倒立打鼓打到鼻血直流，還傻氣地說不害怕，覺得這個設計很特別，令邱瓈寬相當心疼，果然香港演唱會他一鳴驚人，兩人因此結下深厚友誼。
兩人多次合作海外演唱會，邱瓈寬看著王力宏日漸成長，2019年也約好未來有機會繼續合作，未料王力宏因私事成了新聞焦點，儘管如此，邱瓈寬仍不離不棄，履行當初的約定，為他主辦《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會，甚至在李靚蕾公開嗆聲時，挺身而出反擊「隱藏的事沒有不被顯露出來的」、「Truth Is Not What You Want It To Be（真相不是你說了算）」，展現力挺好友的決心。 ▲邱瓈寬在演藝圈地位崇高，人脈廣闊。（圖／記者葉政勳攝）