王力宏復出／重返台北藏驚喜！熬過低潮「快斷氣身體又有心跳」
金曲歌王回來了！王力宏首度在泰國舉辦演唱會，以深厚的演唱實力再度喚醒粉絲的熱情，來自世界各地的後援會樂迷跋山涉水，前來曼谷以實際行動支持偶像，聽到台下觀眾熱情合唱，王力宏在慶功宴上坦言很感動、感激，相較於賭城拉斯維加斯第一站心情緊張，這次感覺放鬆多了，他感性地謝謝歌迷：「是你們讓快要斷了氣的身體，重新有了一個心跳，是你們讓我有最強大的後盾，是你們讓我可以繼續往前。」
娛樂中心/泰國報導
演唱會後舉辦慶功宴，王力宏開心的和工作人員舉杯致謝，他透露其實以前常來泰國拍廣告、參加頒獎典禮和表演，「2006MTV亞洲大獎」頒獎典禮在曼谷舉行，他和天命真女（Destiny’s Child）成員擔任主持人，令他至今難忘，有段時間經常來泰國，因此跟女藝人塔塔楊（Tata Young）成了好友，塔塔楊一直很期待他來泰國開個唱，沒想到事隔多年夢想才成真，好友也現身慶功宴與他敘舊。
這次抵達泰國，眾多粉絲接機，除了中國歌迷還有多年不見的泰國鐵粉，王力宏說，「我一下飛機的時候就看到很多以前泰國10幾年沒見的歌迷朋友，都還記得他們的樣子」，這次碰面特別難得，事前還特別調查粉絲喜好調整歌單，選了好多首歌進行初次表演。
得到粉絲正面回饋，王力宏越唱越放鬆、越開心，秋天即將重回台北表演，他坦言很期待，會保持平常心，「該準備的一定會準備，但驚喜還不能透露」，儘管高聲大喊「我們台北見」，但要回到家鄉，似乎還有點近鄉情怯。