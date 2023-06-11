Google相簿神了！實測「5年前背影舊照」 看後腦勺也能標記是誰
早些年因為「Google相簿」提供免費的無限空間，吸引不少用戶使用，即便開始有所限制，但用戶還是願意付費使用，其功能進化也越來越令人驚嘆，根據外媒報導，Google相簿的辨識能力越來越強悍，不只可以辨識正臉，就連背影、側臉、後腦勺的都能辨識，讓人相當驚豔。《NOWnews今日新聞》實際測試，5年前的背影舊照也能精準標示相關人物，真的是頗為實用的神級功能！
記者周淑萍/綜合報導
Google 相簿從 2015 年推出以來，更新了不少功能，像是自動整理照片、重現相片回憶，甚至神級科技，可以抹去路人的「魔術橡皮擦」，以手殘救星的「修復模糊」等，在5月的Google I/O 開發者大會上，還有「Magic Editor」 就連構圖都能幫忙補救，不只這樣，就有國外科技網站AndroidAuthority發現，Google相簿功能再進化，原本人臉辨識需要偵測到人臉五官，但現在即便是背影、側面、後腦勺等照片也能被辨識。
在外媒的報導內也指稱，Google官方回應表示，Google相簿的機器學習模型獲得進一步的改進，可以根據服裝和其他線索來比對同一段時間內所拍攝的照片進行分類，因此即使是背面照片也能獲得人臉辨識標記。
《NOWnews今日新聞》實際測試Google相簿檢視辨識能力，在協助系統辨識相關照片後，驚訝發現，不僅是側面、模糊的照片都可以被歸類到該人物的檔案之外，就連5年前的「背影」舊照也能成功辨識並標示人物，但應該就是正如官方所說，會根據服裝和其他線索來辨識同一段時間內的照片進行標記。雖然不是並非每一張都有被標示成功，但也算是相當厲害了。