台大急診炸裂照曝光！第4波疫情、多疾病同時爆　醫崩潰喊：救命

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口罩脫掉之後，多種疾病同時爆發，各大醫院急診都出現壅塞情況，以台大為例，病床已經滿到大廳外圍，林口長庚即時監測數據顯示，還有上百人在等待住院，特別以「內科」相關占比最高。
《三立新聞網》報導，台大急診醫學部主治醫師李建璋：「我們已經很多天看到等床人數真的都已經上百位，（病況）比較複雜的人要等待這種所謂的整合病房，有的時候甚至會等到一個星期以上都有可能。」
新冠、流感、腸病毒，多種疾病同時爆發，根據中央急診即時監測系統，截至10號下午4點半，台大醫院還有93人等住院，其他醫學中心平均20位上下；林口長庚更多有108人，光「兒科急診」，假日一天看超過150人次。
蘇一峰昨（10）再度發文求救，「全台各醫院：救命！急診大爆滿，床位一床難求！疫情爆發與醫護不足病房關床的緣故」。他更透露有患者抱怨直言「等住院等到快往生」。
此前，蘇一鋒早在上月中旬就已示警，指出「新冠確診病例大增，病房擁擠中」，還說因取消專責病房補助，「不管有沒有確診都住在同一個病房」，痛批「長官當防疫英雄，基層當血和狗熊！」也有不少醫生在其貼文下留言附和說：「新冠真的多很多，機構都撐不住了」、「急診到處都是人，唉！」
至於第4波疫情何時降溫？台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙日前受訪指出，目前XBB變異株在社區中大量擴散，中重度病例和死亡人數呈現上升趨勢，並預測在端午節前後將達到疫情高峰，而疫情的緩解則可能要等到7月中旬才會逐漸出現。