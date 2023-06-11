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台大急診炸裂照曝光！第4波疫情、多疾病同時爆　醫崩潰喊：救命

▲台灣新冠肺炎進入第4波，羅一鈞說整個6月、甚至7月初都還會是疫情的高點，加上多疾病同時爆發。如今6月還沒過完1半，台大急診已經塞爆。（圖／翻攝蘇一峰臉書）
▲台灣新冠肺炎進入第4波，羅一鈞說整個6月、甚至7月初都還會是疫情的高點，加上多疾病同時爆發。如今6月還沒過完1半，台大急診已經塞爆。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣新冠肺炎進入第4波疫情，疾管署副署長羅一鈞6日公布，上周確診病例平均日增244人，較前一周上升17%，每日新冠輕症的染疫人數估落在2.3萬至2.8萬人次，整個6月、甚至7月初都還會是新冠疫情的高點，加上流感、腸病毒多種疾病同時爆發，各大醫院急診室已被擠爆。對此，北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰曝光急診現況，指出台大醫院急診室爆滿，「等床患者已經排隊到電梯口」。

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蘇一峰今（11）上午在臉書上發文表示，有網友在台大現場即時提供醫院現場狀況，照片中顯示，急診室的等候區已擠滿了病患，一整排的患者不得不在走廊苦苦等待。蘇一峰醫師以一種諷刺的語氣寫道，「衛福部：台灣沒有缺床喔，一切都是大家的幻覺」。

口罩脫掉之後，多種疾病同時爆發，各大醫院急診都出現壅塞情況，以台大為例，病床已經滿到大廳外圍，林口長庚即時監測數據顯示，還有上百人在等待住院，特別以「內科」相關占比最高。

《三立新聞網》報導，台大急診醫學部主治醫師李建璋：「我們已經很多天看到等床人數真的都已經上百位，（病況）比較複雜的人要等待這種所謂的整合病房，有的時候甚至會等到一個星期以上都有可能。」

新冠、流感、腸病毒，多種疾病同時爆發，根據中央急診即時監測系統，截至10號下午4點半，台大醫院還有93人等住院，其他醫學中心平均20位上下；林口長庚更多有108人，光「兒科急診」，假日一天看超過150人次。

▲口罩脫掉之後，多種疾病同時爆發，各大醫院急診都出現壅塞情況。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲口罩脫掉之後，多種疾病同時爆發，各大醫院急診都出現壅塞情況。（示意圖／翻攝Pixabay）
蘇一峰昨（10）再度發文求救，「全台各醫院：救命！急診大爆滿，床位一床難求！疫情爆發與醫護不足病房關床的緣故」。他更透露有患者抱怨直言「等住院等到快往生」。

此前，蘇一鋒早在上月中旬就已示警，指出「新冠確診病例大增，病房擁擠中」，還說因取消專責病房補助，「不管有沒有確診都住在同一個病房」，痛批「長官當防疫英雄，基層當血和狗熊！」也有不少醫生在其貼文下留言附和說：「新冠真的多很多，機構都撐不住了」、「急診到處都是人，唉！」

至於第4波疫情何時降溫？台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙日前受訪指出，目前XBB變異株在社區中大量擴散，中重度病例和死亡人數呈現上升趨勢，並預測在端午節前後將達到疫情高峰，而疫情的緩解則可能要等到7月中旬才會逐漸出現

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