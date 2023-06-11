訓練小孩如廁自理　練習上廁所不能急

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評估孩童年紀 找出訓練時機點1～2歲孩童的膀胱與肛門控制不成熟，排尿過程中無意識，但排尿後仍會感覺到尿布裡的遺尿感，若過早訓練如廁，易使家長與孩童感到挫敗且影響孩童的自信。2～3歲的孩童有較穩定的生理膀胱與肛門控制，能開始訓練孩童使用兒童馬桶如廁，適合開始進行如廁訓練。
以「替洋娃娃換褲子」的遊戲方式，培養孩童認知尿布乾乾是舒服的、濕濕是不舒服的感覺。準備分別有笑臉與哭臉的，在圖案背部黏魔鬼氈，及準備兩件可替換的洋娃娃的褲子。開始遊戲時，用水將洋娃娃的褲子噴濕，或是灑上少許黏土、麵粉和水，將哭臉圖案黏上洋娃娃的臉，帶孩童碰觸沾濕處，並帶著孩童說「濕濕的，不舒服」，引導孩童替洋娃娃脫下濕褲子，換上乾淨的褲子，再牽孩童的手觸摸乾淨的褲子，再將笑臉圖案黏上洋娃娃的臉，帶孩童愉快的說出「乾乾的，好舒服喔！」，並引導孩童摸自己的尿布，訓練讓孩童表達乾乾舒服的、濕濕尿尿了、重重大便了的意思。
幫助孩童練習表達 4歲後後才練習擦屁股透過洋娃娃的示範後，再換請孩童脫下褲子坐在兒童馬桶上，陪孩子唱一至兩首的兒歌，讓孩子能逐漸適應坐馬桶的感覺，給予讚美「小寶貝好棒，可以坐在小馬桶上了呢！」，若孩童剛好能成功完成排尿或排便，立即給予讚美與鼓勵，例如「小寶貝真的很棒，可以在小馬桶上尿尿/大便了！」，讓孩子對所進行的事情感到有信心。
4～5歲的孩童能夠坐在一般馬桶上如廁，約5-6歲的孩童能夠獨立的於一般馬桶上如廁並擦拭乾淨以及清洗乾淨雙手。建議3-4歲可觀察孩童如廁狀況，都順利的話再進行擦屁股訓練。訓練前請孩童坐下，在孩童屁股位置黏立體貼紙，引導孩童取下貼紙。也可以用咖啡色彩色筆在透明膠帶光滑面塗上顏色，再將透明膠帶黏貼在孩童褲子屁股位置，請孩童拿衛生紙將咖啡色擦掉，察看衛生紙上是否沾有顏色，引導孩童再取衛生紙再次擦拭，直至穩定擦拭乾淨。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58095
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