朴宰範現身《說唱2023》卻哭了！只因歐陽靖唱這句 瘦子也掉淚
《中國說唱巔峰對決2023》最新一集邀請到了韓國大咖歌手朴宰範擔任特邀嘉賓，與熱狗、GAI周延一起觀看舞台，給予點評，結果朴宰範相當興奮，更透露歐陽靖就是他的饒舌老師，「他還是高中時，所有在美國的亞裔小孩，都覺得他是英雄！」更笑說自己很嫉妒瘦子、小春跟李佳隆，可以有機會跟歐陽靖一起表演。
記者詹鎰睿/綜合報導
在各組聯盟表演完cypher後，節目邀來了5位幫唱嘉賓，分別是MC HOTDOG熱狗、GAI周延、歐陽娜娜、蘇見信和詹雯婷 Faye，由每組派1位成員跟幫唱嘉賓一起競技，楊和蘇抽到了GAI，因為兩人在節目中一直都是勁敵關係，如今成為一隊，讓其他rapper都相當期待；大淵和信則演唱了《慢飛》，是一首帶有公益性質的歌，信表示自己被歌詞深深感動，大淵則有感提到，「要實境行動去付出，不要等到來不及才去愛。」
歐陽靖則抽到了歐陽娜娜，他笑說自己一度去問媽媽，自己有沒有一位叫娜娜的表妹，因為兩人都姓歐陽。歐陽靖的歌詞講述著自己一直以來對於嘻哈的熱愛，甚至把2017年他參加節目唱過的段落重新放回歌中，而後面的舞者也都戴上了當初他扮演hiphop man時的面具，讓現場所有觀眾陷入了回憶，哭到淚流滿面。
歐陽靖最後帶著哽咽大喊，「hiphop family forever」，接著哭著說：「6年前我來到舞台，我就說根本沒有hip-hop man，我們所有人都是hip-hop man！hip hop forever。」讓在後台的GAI、瘦子、朴宰範和派克特都感動到哭了。