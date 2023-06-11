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「紅魔手機」未經核准販售　NCC：最高裁罰100萬

▲國家通訊傳播委員會（NCC）今（11）日表示，「紅魔8 Pro電競手機」手機未經審驗核准，已蒐集相關事證，將依法裁罰。（圖／記者許若茵攝）
▲國家通訊傳播委員會（NCC）今（11）日表示，「紅魔8 Pro電競手機」手機未經審驗核准，已蒐集相關事證，將依法裁罰。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

網路募資平臺募資預售「紅魔8 Pro電競手機」，但國家通訊傳播委員會（NCC）今（11）日表示，該手機未經審驗核准，已蒐集相關事證，將依法裁罰，最高可罰百萬。

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伊瑪格科技有限公司於網路募資平臺flyingV募資預售「紅魔8 Pro電競手機」，今NCC說明，依照《電信管理法》第65條第2項及第80條第1項規定，未經NCC核准進口智慧型手機，裁罰最高100萬元；同法第66條第1項及第81條第1項規定，販賣未經審驗合格的智慧型手機，裁罰最高20萬元。

NCC呼籲，目前認可的驗證機構迄今均未收到紅魔8Pro手機的驗證或測試申請，請消費者於網路上購買智慧型手機，應先確認該款手機是否經NCC審驗合格，以避免產生電氣安全及干擾電波秩序，同時也應注意該類手機可能的個資及資安疑慮。

另NCC說，倘經審驗合格手機出現有損我國國家尊嚴情事，將依電信管制射頻器材審驗管理辦法第22條第3項第9款規定，命其改正，不改正廢止其審驗，不可販賣。

至於網路募資平臺所生消費者權益保障部分，NCC提到，將配合行政院消保處及數位部處理，避免消費者蒙受損失。
 

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