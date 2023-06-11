紅斑性狼瘡患者屬重大傷病　且有高風險合併腦中風

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紅斑性狼瘡患者 面臨高風險腦中風臺中榮總神經內科黃金安主任和侯宗緯醫師、免疫風濕科陳怡行主任與醫學研究部林敬恒博士共同參與的一項研究發現，紅斑性狼瘡患者不僅面臨更高的腦中風風險，且該風險會在診斷後持續上升，上升趨勢甚至超過10年以上。研究結果顯示，紅斑性狼瘡患者的腦中風風險極高，且風險逐年持續上升，甚至在疾病診斷10後年，仍然持高不墜。
紅斑性狼瘡患者會經歷疾病病情較嚴重的「發作(flares)」，這是指一個或多個器官發生明顯惡化的情況，將會導致臨床症狀惡化或是器官受損。嚴重的「發作」會增加住院、永久性器官損傷和死亡的風險。臺中榮總研究團隊和過去的研究已發現，相較於未罹患紅斑性狼瘡的病人，紅斑性狼瘡患者會面臨較高腦中風的風險，但對於曾經經歷嚴重發作的紅斑性狼瘡患者的中風風險，迄今仍沒有相關研究。
紅斑性狼瘡 屬於重大傷病紅斑性狼瘡和急性腦中風都屬於衛福部認定的重大傷病，特別是紅斑性狼瘡患者，發病年齡多半是在青壯年時期，一旦罹患腦中風，往往會對患者個人甚至是家庭造成衝擊與負擔。透過臺中榮總神經內科、免疫風濕科與醫學研究部的共同努力，期望最新的研究結果能為醫生和病人提供重要的治療方向。
臺中榮總團隊的研究結果支持控制紅斑性狼瘡活動度的對於腦中風預防的重要性，簡言之，治療紅斑性狼瘡，並長期維持低疾病活動度，無論紅斑性狼瘡早期或是晚期，都是預防腦中風的關鍵。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58096
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