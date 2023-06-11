張清芳才唱了一句！「三金歌王」衝上台　她激動喊：你有問題

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由於〈別來無恙〉是一首分別的歌曲，所以唱最後一句歌詞前，張清芳開玩笑的對盧廣仲說：「他放棄了我，真是沒眼光！」一曲合作完畢，張清芳再度展現天后式幽默，直言：「我們在台上證明一件事情，眼睛小的唱歌都唱得不錯。」接著反問盧廣仲，為什麼會答應當她的嘉賓，盧廣仲笑回：「因為我爸媽...都是妳的粉絲，小時候我家附近有卡拉OK伴唱機，我小時候很常在松樹下跟妳合唱。」
張清芳透露會邀請盧廣仲當嘉賓的原因，「有一次我們吃飯，當時我們還不熟，你們也知道我很好客，以為這小子不太會喝，他把我一瓶白蘭地全部喝完，他們還有下一攤，我就想說，這一瓶酒要跟他討回來。」還稱讚盧廣仲是個很勤奮的音樂人，能在一天內上、下午都舉辦演唱會，盧廣仲自揭有「早起強迫症」，所以才會在早上創作，甚至開唱，張清芳幽默地說：「你身體真的有問題欸！」
張清芳唱完〈天天年輕〉後，迎來今天的第二位嘉賓劉若英，兩人合唱歌曲〈這些日子以來〉，該曲唱畢，張清芳透露，劉若英前一天還在南京舉辦個人演唱會，今天就特地飛回來當嘉賓，「她（劉若英）剛剛才下飛機，我們都沒有彩排，因為女歌手都要化妝。」張清芳嬌嗔道，昨天Ella的大露背禮服太過分，顯得站在一旁的自己很胖像顆球，劉若英連忙安慰：「不會啊，今天有我，而且昨天還有『行走的費洛蒙』瘦子，我一直在想今天能服務什麼。」