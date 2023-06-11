影音／張清芳唱到一半！Ella曬「大片裸背」踩場　天后大方玩親親

張清芳才唱了一句！「三金歌王」衝上台　她激動喊：你有問題

▲張清芳演（左）唱會第二天，邀請「三金歌王」盧廣仲擔任演唱會嘉賓之一。（圖／上引娛樂提供）
▲張清芳演（左）唱會第二天，邀請「三金歌王」盧廣仲擔任演唱會嘉賓之一。（圖／上引娛樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

張清芳連著2天在台北小巨蛋舉辦「張清芳Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」，今（11）日是演唱會第二天，繼昨日邀來瘦子、Ella，今天則是邀來「三金歌王」盧廣仲、劉若英擔任嘉賓。張清芳在台上分享與盧廣仲相識過程，盧廣仲則是在台上自爆有「早起強迫症」，讓張清芳忍不住吐槽：「你身體真的有問題。」

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當唱完〈你喜歡現在的我嗎〉，張清芳提到：「有多少人曾經看過我的演唱會？沒關係，中年人也可以舉手，好，大家都知道我很愛朋友，我自己去看演唱會也期待會有嘉賓，我不知道今天的來賓會不會被嚇到，小巨蛋的經驗他也滿多的，我們先來唱歌。」話音一落，歌曲〈別來無恙〉的樂聲響起，張清芳才唱了一句，盧廣仲便從舞台旁升起，與張清芳對唱，盧廣仲邊唱還害羞的以手遮面，唱著唱著，張清芳大方伸出手，與盧廣仲牽手合唱，兩人悅耳的歌聲，讓人忍不住沈浸在這場饗宴裡。

▲張清芳今天一樣是雙嘉賓，請來盧廣仲、劉若英登台獻唱。（圖／上引娛樂提供）
▲▼張清芳（上圖左、下圖）今天演唱會一樣是雙嘉賓，請來盧廣仲（上圖右）、劉若英登台獻唱。（圖／上引娛樂提供）
▲張清芳的「張清芳Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」，今天是開唱第二天。（圖／上引娛樂提供）
 
由於〈別來無恙〉是一首分別的歌曲，所以唱最後一句歌詞前，張清芳開玩笑的對盧廣仲說：「他放棄了我，真是沒眼光！」一曲合作完畢，張清芳再度展現天后式幽默，直言：「我們在台上證明一件事情，眼睛小的唱歌都唱得不錯。」接著反問盧廣仲，為什麼會答應當她的嘉賓，盧廣仲笑回：「因為我爸媽...都是妳的粉絲，小時候我家附近有卡拉OK伴唱機，我小時候很常在松樹下跟妳合唱。」

張清芳透露會邀請盧廣仲當嘉賓的原因，「有一次我們吃飯，當時我們還不熟，你們也知道我很好客，以為這小子不太會喝，他把我一瓶白蘭地全部喝完，他們還有下一攤，我就想說，這一瓶酒要跟他討回來。」還稱讚盧廣仲是個很勤奮的音樂人，能在一天內上、下午都舉辦演唱會，盧廣仲自揭有「早起強迫症」，所以才會在早上創作，甚至開唱，張清芳幽默地說：「你身體真的有問題欸！」

張清芳唱完〈天天年輕〉後，迎來今天的第二位嘉賓劉若英，兩人合唱歌曲〈這些日子以來〉，該曲唱畢，張清芳透露，劉若英前一天還在南京舉辦個人演唱會，今天就特地飛回來當嘉賓，「她（劉若英）剛剛才下飛機，我們都沒有彩排，因為女歌手都要化妝。」張清芳嬌嗔道，昨天Ella的大露背禮服太過分，顯得站在一旁的自己很胖像顆球，劉若英連忙安慰：「不會啊，今天有我，而且昨天還有『行走的費洛蒙』瘦子，我一直在想今天能服務什麼。」

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